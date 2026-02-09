Прогноз магнітних бур із 9 до 12 лютого: варто підготуватися до рекордного спалаху Х-класу

На початку цього тижня астрономи прогнозують нестабільну космічну погоду. Експерти не виключають потужних спалахів на Сонці, що може спричинити найсильнішу магнітну бурю класу Х.

За останні 24 години на Сонці стався помірний спалах у великій області на північному заході зірки. Другий схожий спалах стався трохи вище північно-західного краю. Наразі на диску Сонця видно дев'ять областей сонячних плям, а також нова пляма з'явилася на східному горизонті.

За словами вчених, на увагу заслуговує єдина область на північному заході диска. Попри те що вона все ще формується, ця область має найбільший потенціал до сплеску активності.

Темні плями на Сонці Фото: Солнце

Зазначається, що за останні 24 години жодних викидів корональної маси (КВМ), які були б спрямовані в бік Землі, не спостерігалося.

За останню добу швидкість сонячного вітру продовжує зменшуватися, а рівень активності енергетичних частинок перебуває на фоновому рівні. Також не спостерігається сонячних радіаційних бур.

Прогноз магнітних бур на чотири дні

Найближчими днями астрономи прогнозують помірну активність Сонця, зберігається можливість сонячних спалахів помірної інтенсивності. Також учені не виключають імовірність появи сильних спалахів Х-класу.

У прогнозі на найближчі дні немає корональних викидів маси, які були б спрямовані в бік Землі. Останній такий викид, який стався на Сонці ще 3 лютого, так і не досяг нашої планети.

Поточний рівень сонячного вітру почне поступово посилюватися, починаючи з 9 лютого. Але зниження його швидкості очікується вже з 10 лютого.

"Геомагнітна активність, імовірно, буде переважно спокійною спочатку, потім посилиться до нестійкої й активної з невеликою ймовірністю малих штормів G1 9 лютого, після чого знову знизиться до спокійної та нестійкої 10-12 лютого", — ідеться в прогнозі.

Інтенсивність енергетичних частинок залишиться на фоновому рівні, який може посилитися за рахунок очікуваних спалахів на північному заході зірки.

Нагадаємо, наша зірка стає надто активною, і ніхто не знає причину. У 2019 році, коли завершився останній сонячний цикл, учені прогнозували, що наступний стане таким же помірним, як і попередній. Але цей прогноз виявився докорінно неправильним.