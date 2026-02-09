Межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему: обнаружено неожиданное поведение (фото)

Считается, что кометы во время удаления от Солнца должны становиться тусклыми и у них не происходит активный выброс газа и пыли. Но 3I/ATLAS является не очень обычной кометой.

С помощью космического телескопа NASA SPHEREx астрономы провели наблюдение за межзвездным объектом 3I/ATLAS, который является кометой, прибывшей из другой звездной системы. Оказалось, что комета неожиданно увеличила свою яркость и выбросила в космос водяной пар, углекислый газ и органические соединения через два месяца после близкой встречи с Солнцем. Сейчас 3I/ATLAS покидает Солнечную систему и новые данные позволяют лучше понять ее химический состав. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Space.

В декабре 2025 года за межзвездной кометой 3I/ATLAS наблюдал инфракрасный космический телескоп SPHEREx. Наблюдения проводились через два месяца после того, как гость из другой звездной системы максимально сблизился с Солнцем. Тогда яркость кометы сильно выросла и вокруг ее ядра образовалась большая газовая оболочка, известная как кома. Она появилась из-за того, что тепло и излучение Солнца нагрели комету, что привело к испарению льдов.

Межзвездная комета 3I/ATLAS после этого должна была уменьшить свою яркость и прекратить выбросы химических веществ в космос, но как показали новые данные, этого не произошло. Яркость 3I/ATLAS снова значительно увеличилась и при этом был обнаружен выброс водяного пара, углекислого газа и органических соединений из ядра кометы. Кроме большой комы астрономы также обнаружили наличие хвоста грушевидной формы, образованного выбросом пыли по мере усиления активности кометы.

На фотографиях показано инфракрасное излучение, испускаемое пылью, водяным паром, органическими молекулами и углекислым газом, содержащимися в коме кометы 3I/ATLAS Фото: NASA

По словам ученых, эти данные дают наиболее четкое представление о химическом составе межзвездного объекта 3I/ATLAS, который образовался возле другой звезды.

Напоминаем, что 3I/ATLAS является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в Солнечной системе, после 1I/Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году и 2I/Борисов, обнаруженного в 2019 году.

Поскольку межзвездная комета 3I/ATLAS возникла за пределами Солнечной системы, она предоставляет уникальную возможность сравнить ее химический состав с составом местных комет. Сходства и различия между ними могут помочь астрономам определить, являются ли исходные материалы для планет и жизни общими для всего Млечного Пути. В составе кометы 3I/ATLAS были обнаружены соединения, которые играют важную роль в формировании планет, а также в появлении жизни.

Астрономы считают, что причиной такого неожиданного выброса газа и пыли из ядра кометы уже после сближения с Солнцем, может быть то, что миллионы лет объект не приближался к другим звездам и на его поверхности образовалась твердая кора. Но тепло и излучение Солнце постепенно растопили эту кору и скрытые внутри льды начали выходить наружу. При этом они сублимировались, то есть сразу же перешли из твердого состояния в газообразное.

