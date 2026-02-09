Поддержите нас UA
Межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему: обнаружено неожиданное поведение (фото)

Межзвездный объект 3I/ATLAS покидает Солнечную систему: обнаружено неожиданное поведение | Фото: NASA

Считается, что кометы во время удаления от Солнца должны становиться тусклыми и у них не происходит активный выброс газа и пыли. Но 3I/ATLAS является не очень обычной кометой.

С помощью космического телескопа NASA SPHEREx астрономы провели наблюдение за межзвездным объектом 3I/ATLAS, который является кометой, прибывшей из другой звездной системы. Оказалось, что комета неожиданно увеличила свою яркость и выбросила в космос водяной пар, углекислый газ и органические соединения через два месяца после близкой встречи с Солнцем. Сейчас 3I/ATLAS покидает Солнечную систему и новые данные позволяют лучше понять ее химический состав. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Space.

В декабре 2025 года за межзвездной кометой 3I/ATLAS наблюдал инфракрасный космический телескоп SPHEREx. Наблюдения проводились через два месяца после того, как гость из другой звездной системы максимально сблизился с Солнцем. Тогда яркость кометы сильно выросла и вокруг ее ядра образовалась большая газовая оболочка, известная как кома. Она появилась из-за того, что тепло и излучение Солнца нагрели комету, что привело к испарению льдов.

Межзвездная комета 3I/ATLAS после этого должна была уменьшить свою яркость и прекратить выбросы химических веществ в космос, но как показали новые данные, этого не произошло. Яркость 3I/ATLAS снова значительно увеличилась и при этом был обнаружен выброс водяного пара, углекислого газа и органических соединений из ядра кометы. Кроме большой комы астрономы также обнаружили наличие хвоста грушевидной формы, образованного выбросом пыли по мере усиления активности кометы.

3I/ATLAS
На фотографиях показано инфракрасное излучение, испускаемое пылью, водяным паром, органическими молекулами и углекислым газом, содержащимися в коме кометы 3I/ATLAS
Фото: NASA

По словам ученых, эти данные дают наиболее четкое представление о химическом составе межзвездного объекта 3I/ATLAS, который образовался возле другой звезды.

Напоминаем, что 3I/ATLAS является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в Солнечной системе, после 1I/Оумуамуа, обнаруженного в 2017 году и 2I/Борисов, обнаруженного в 2019 году.

Поскольку межзвездная комета 3I/ATLAS возникла за пределами Солнечной системы, она предоставляет уникальную возможность сравнить ее химический состав с составом местных комет. Сходства и различия между ними могут помочь астрономам определить, являются ли исходные материалы для планет и жизни общими для всего Млечного Пути. В составе кометы 3I/ATLAS были обнаружены соединения, которые играют важную роль в формировании планет, а также в появлении жизни.

Астрономы считают, что причиной такого неожиданного выброса газа и пыли из ядра кометы уже после сближения с Солнцем, может быть то, что миллионы лет объект не приближался к другим звездам и на его поверхности образовалась твердая кора. Но тепло и излучение Солнце постепенно растопили эту кору и скрытые внутри льды начали выходить наружу. При этом они сублимировались, то есть сразу же перешли из твердого состояния в газообразное.

