Межзвездный объект 3I/ATLAS ведет себя странно: выпускает разное излучение (фото)

Ученые выяснили, что форма, а также излучение молекул воды, углекислого газа и пыли выглядят по-разному.

Новый анализ межзвездной кометы 3I/ATLAS выявил изменения, которые она претерпела до и после своего максимального сближения с Солнцем в конце октября 2025 года. Теперь NASA опубликовало изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS в то время как он удаляется от Солнца, вслед за статьей, в которой обсуждаются полученные данные. Статья опубликована на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование межзвездной кометы 3I/ATLAS было проведено с использованием данных, полученных во время наблюдений за этим объектом космического телескопа SPHEREx в августе и декабре прошлого года.

Відео дня

29 октября межзвездный объект 3I/ATLAS, который считается кометой из другой звездной системы оказался на самом близком расстоянии от Солнца во время движения через Солнечную систему. Комета находилась на расстоянии 203 миллиона километров от Солнца, что примерно на 36% больше расстояния между Землей и нашей звездой. Тем не менее, для межзвездного объекта, который не приближался к любой звезде по меньшей мере 10 миллионов лет, а возможно, и миллиарды лет, это было чрезвычайно сильное сближение.

В это время, лед, из которого состоит комета начал сублимировать с большей интенсивностью, чем ранее. Сублимация – это процесс непосредственного перехода вещества из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. В итоге вокруг 3I/ATLAS образовалась газовая облачка, состоящая из разных молекул.

Ученые выяснили, что форма, а также излучение молекул воды, углекислого газа и пыли выглядят по-разному Фото: NASA

Благодаря способности космического телескопа SPHEREx видеть в 102 цветах инфракрасного спектра, ученые смогли отследить форму и излучение льда, из которого состоит 3I/ATLAS. Этот лед включает в себя различные молекулы, в том числе воду воду, нитриды, углекислый газ и монооксид углерода.

Изображения показывают, что общее распределение этих различных веществ имеет довольно сферическую форму, видимую в виде небольшого кругового гало вокруг ядра кометы. Распределение углеводородов, однако, было не совсем круговым, а немного более сплющенным.

Наиболее асимметричное распределение наблюдается у пыли. Именно она образует антихвост, то есть редкий дополнительный хвост, формирующийся в результате выброса кометой более крупных и тяжелых частиц пыли. Из-за своего размера они не могут перемещаться так же, как остальной выброшенный материал.

Это не полный анализ данных за декабрь, но он уже дает представление о том, насколько сильно комета менялась 3I/ATLAS по мере своего движения по Солнечной системе. Ученые говорят, что более полный анализ данных будет получен в ближайшее время.

Как уже писал Фокус, астроном из Гарварда считает, что 3I/ATLAS может быть одним из триллионов межзвездных объектов, которые сейчас находятся под влиянием гравитации Солнца.

Также Фокус писал о том, что новая теория предполагает, что наблюдаемые эффекты темной материи можно объяснить странным поведением гравитации. То есть темная материя может быть вообще не существует.