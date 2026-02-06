Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS поводиться дивно: випускає різне випромінювання (фото)

Вчені з'ясували, що форма, а також випромінювання молекул води, вуглекислого газу і пилу виглядають по-різному.

Новий аналіз міжзоряної комети 3I/ATLAS виявив зміни, яких вона зазнала до і після свого максимального зближення із Сонцем наприкінці жовтня 2025 року. Тепер NASA опублікувало зображення міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, коли він віддаляється від Сонця, слідом за статтею, в якій обговорюються отримані дані. Стаття опублікована на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Нове дослідження міжзоряної комети 3I/ATLAS було проведене з використанням даних, отриманих під час спостережень за цим об'єктом космічного телескопа SPHEREx у серпні та грудні минулого року.

29 жовтня міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою з іншої зоряної системи, опинився на найближчій відстані від Сонця під час руху через Сонячну систему. Комета перебувала на відстані 203 мільйони кілометрів від Сонця, що приблизно на 36% більше відстані між Землею і нашою зіркою. Проте, для міжзоряного об'єкта, який не наближався до будь-якої зірки щонайменше 10 мільйонів років, а можливо, і мільярди років, це було надзвичайно сильне зближення.

У цей час лід, з якого складається комета, почав сублімувати з більшою інтенсивністю, ніж раніше. Сублімація — це процес безпосереднього переходу речовини з твердого в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. У підсумку навколо 3I/ATLAS утворилася газова хмарка, що складається з різних молекул.

Вчені з'ясували, що форма, а також випромінювання молекул води, вуглекислого газу і пилу мають різний вигляд

Завдяки здатності космічного телескопа SPHEREx бачити в 102 кольорах інфрачервоного спектра, вчені змогли відстежити форму і випромінювання льоду, з якого складається 3I/ATLAS. Цей лід містить різні молекули, зокрема воду воду, нітриди, вуглекислий газ і монооксид вуглецю.

Зображення показують, що загальний розподіл цих різних речовин має досить сферичну форму, видиму у вигляді невеликого кругового гало навколо ядра комети. Розподіл вуглеводнів, однак, був не зовсім круговим, а трохи більш сплющеним.

Найбільш асиметричний розподіл спостерігається у пилу. Саме він утворює антихвіст, тобто рідкісний додатковий хвіст, що формується внаслідок викиду кометою більших і важчих частинок пилу. Через свій розмір вони не можуть переміщатися так само, як решта викинутого матеріалу.

Це не повний аналіз даних за грудень, але він уже дає уявлення про те, наскільки сильно комета змінювалася 3I/ATLAS у міру свого руху Сонячною системою. Вчені кажуть, що більш повний аналіз даних буде отримано найближчим часом.

