Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть не один: астрономы узнали его настоящий размер (фото)

Астроном из Гарварда Ави Леб допускает, что 3I/ATLAS может быть кометой. При этом он считает, что это может быть один из триллионов межзвездных объектов, которые сейчас находятся под влиянием гравитации Солнца.

Обнаруженный 1 июля 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS является лишь третьим гостем из другой звездной системы, который увидели в Солнечной системе. Этот объект интригует своими необычными свойствами, хотя большинство астрономов считают его межзвездной кометой. Сейчас она улетает прочь из Солнечной системы, как считают ученые, чтобы никогда не вернуться. Астроном из Гарварда Ави Леб предполагает, что подобных объектов в Солнечной системе могут быть триллионы, просто их пока еще не обнаружили, пишет Medium.

По словам Леба, последние данные, полученные с помощью космического телескопа Хаббл указывают на то, что радиус ядра межзвездного объекта 3I/ATLAS составляет 1,3 километра. Также данные указывают на то, что масса 3I/ATLAS составляет примерно 5 миллиардов тонн. При этом Леб допускает, что это может быть комета, хотя он все еще является сторонником того, что это может быть созданный инопланетянами искусственный объект. Астроном считает, что в любой момент времени внутри орбиты Юпитера в Солнечной системе может находиться 1-2 межзвездных объекта, подобных 3I/ATLAS, которые ускользают от обнаружения.

Межзвездный объект 3I/ATLAS. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Гравитация Солнца может удерживать космические тела на расстоянии примерно в 100 000 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем, которое составляет 150 миллионов километров. Это расстояние показывает примерную границу Солнечной системы, где находится Облако Оорта, заполненное кометами и другими ледяными телами. Леб считает, что в Облаке Оорта вокруг Солнца может вращаться примерно 10 триллионов межзвездных объектов, подобных 3I/ATLAS, которые могут попасть во внутреннюю часть Солнечной системы.

Облако Оорта. Иллюстрация Фото: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Эта огромная популяция межзвездных объектов, подобных 3I/ATLAS, расположенных в пределах Солнечной системы, имеет общую массу почти в 10 масс Земли, что сопоставимо с общей массой комет в Облаке Оорта, гравитационно связанных с Солнцем. Этот результат интригует по нескольким причинам, говорит Леб.

Во-первых, неактивные межзвездные объекты с размером ядра, как у 3I/ATLAS, сложнее обнаружить, поскольку их ядро ​​не имеет окружающей пыли, которая отражает около 99% света, наблюдаемого от 3I/ATLAS после его открытия.

Во-вторых, масса 3I/ATLAS более чем на 4 порядка превышает массу первого обнаруженного в Солнечной системе межзвездного объекта 1I/Оумуамуа. Ученый считает, что общая масса всех межзвездных объектов внутри Облака Оорта должна составлять около 100 масс Земли. Для сравнения, общее количество каменистого материала на планетах Солнечной системы составляет всего несколько масс Земли. Общее количество межзвездной пыли в Облаке Оорта составляет несколько десятков масс нашей планеты.

Поскольку облако Оорта простирается на значительную часть расстояния до ближайшей звездной системы, Альфа Центавра, приведенные выше результаты предполагают, что каждая звезда в галактике Млечный Путь должна была выбросить из своей планетной системы около 100 масс Земли в виде камней и льда. Применение этого принципа предполагает, что Солнечная система выбросила в десять раз больше массы ледяных пород, чем каменистой массы, сохранившейся внутри ее нынешних планет, считает астроном.

В тоже время, 3I/ATLAS может быть уникальным, искусственно созданным объектом, а значит расчеты, основанные на том, что это комета, могут не подтвердить выводов о триллионах межзвездных объектов в Солнечной системе, говорит Леб.

Ученый считает, что несложно проверить, является ли 3I/ATLAS уникальным искусственным объектом, или же представителем популяции из 10 триллионов подобных межзвездных объектов, созданных природой.

