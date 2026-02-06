Обнаружен скрытый космический туннель, соединяющий Землю с далекими звездами (фото)

В глубинах межзвездного пространства обнаружена таинственная сеть туннелей, соединяющих Землю с далекими звездами таким образом, который ученые не могли себе представить.

Астрономы обнаружили межзвездные туннели, соединяют области горячего газа в нашей галактике Млечный Путь с областями образования новых звезд. Эти туннели были обнаружены внутри Местного пузыря, структуры, где находится Солнечная система. Это открытие меняет представление о межзвездном пространстве, которое долгое время считалось абсолютной пустотой. Данные, полученные с помощью космического телескопа eROSITA, показывают, что межзвездные туннели — это признак более взаимосвязанной и динамичной Вселенной, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Daily Galaxy.

Ученые говорят, что новые данные показывают, что межзвездное пространство представляет собой не пустоту, а имеет сложную сеть межзвездных туннелей. Оно, вероятно, образовались в результате взрывов сверхновых (так умирают массивные звезды) миллионы лет назад. Эти туннели позволяют циркулировать материи и энергии по всей галактике Млечный Путь.

О том, что такие туннели существуют, астрономы узнали во время исследования Местного пузыря, обширного региона из очень горячего газа, шириной примерно 300 световых лет. Температура газа в Местном пузыре, где находится Солнечная система, превышает миллион градусов Цельсия. Этот пузырь, как считают, ученые был создан взрывами сверхновых в очень далеком прошлом.

Согласно наблюдениям eROSITA, этот пузырь полость разделен на две части, которые имеют разную температуру: более холодная и более горячая часть.

Межзвездные туннели представляют собой полости горячего газа, ориентированные таким образом, что образуют коридоры, соединяющие различные области нашей галактики. В частности, они соединяют Солнечную систему с другими звездными системами. Эти межзвездные туннели связывают зоны с горячим газом в Млечном Пути с областями образования новых звезд.

Ученые считают, что взрывы сверхновых оставили после себя сеть взаимосвязанных межзвездных туннелей, которые образуют систему циркуляции материи и энергии. Эти туннели имеют решающее значение для понимания движения горячего газа и его влияния на динамику нашей галактики. Они могут играть ключевую роль в таких процессах, как распространение космических лучей и образование новых звезд.

Обнаружение этих межзвездных туннелей бросает вызов традиционному представлению о межзвездном пространстве как о пустоте.

