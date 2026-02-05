В центре Млечного Пути находится не черная дыра, а нечто более необычное (фото)

Астрономы утверждают, что в центре нашей галактики Млечный Путь может находиться не сверхмассивная черная дыра, а огромное скопление таинственной темной материи. Оно оказывает такое же гравитационное влияние на окружающую среду.

Авторы нового исследования представили теорию, которая полностью меняет понимание природы центра нашей галактики Млечный Путь. Астрономы утверждают, что вместо сверхмассивной черной дыры в центре галактики находится очень плотное ядро из темной материи, которое имитирует свойства черной дыры. Также ученые считают, что невидимая темная материя, которая составляет большую часть массы Вселенной, которая находится в центре Млечного Пути может объяснить как бурное движение звезд в галактическом центре, так и плавное, крупномасштабное вращение всей материи на окраинах нашей галактики. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новая теория астрономов, основанная на данных наблюдений за структурой Млечного Пути, бросает вызов утверждению о том, что в сердце нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. И не гравитация черной дыры ответственна за странное движение группы звезд, известных как S-звезды, которые вращаются с огромной скоростью вокруг ядра галактики.

Авторы исследования считают, что вместо сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути находится плотное ядро из особого типа темной материи, состоящей из фермионов, или легких субатомных частиц. Это ядро из темной материи может имитировать черную дыру и создавать похожие условии в окружающей среде.

Расчеты учены показывают, что существует внутреннее сверхплотное ядро из фермионной темной материи и внешнее более обширное и диффузное ядро. Но вместе они действуют как единый объект. Внутреннее ядро ​​из темной материи может быть настолько массивным, что может имитировать гравитационное притяжение черной дыры и объяснить необычное движение S-звезд.

Ученые использовали данные космического телескопа Gaia, который анализировал кривую вращения внешнего гало Млечного Пути, показывая, как звезды и газ вращаются на значительном расстоянии от центра нашей галактики.

Первая прямая фотография черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Ученые считают, что может быть не черная дыра Фото: ESO

Астрономы обнаружили замедление кривой вращения нашей галактики, которое, по их словам, можно объяснить влиянием внешнего ядра из темной материи в центре Млечного Пути в сочетании с обычной материей. Исследователи говорят, что эти данные укрепляют теорию о том, что темная материя состоит из фермионов. При этом, как говорят ученые, и ядро, и вся темная окружающая Млечный Путь, вероятно, состоят из одного и того же непрерывного вещества.

Авторы указывают на то, что ядро из фермионной темной материи, как показало исследование, может быть похоже на сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути, как ее сфотографировали несколько лет назад. На снимке видна так называемая тень черной дыры и яркий аккреционный диск, который ее окружает. Плотное ядро ​​из темной материи может имитировать тень, потому что оно очень сильно искривляет свет, создавая центральную темноту, окруженную ярким кольцом, говорят астрономы.

Поэтому данная теория, по их словам, не только объясняет вращение звезд и вращение галактики, но и согласуется со знаменитым изображением черной дыры Стерелц А*, которой вообще может не существовать.

Теперь ученые намерены более тщательно изучить центр Млечного Пути, чтобы найти подтверждение тому, что там существует ядро из темной материи, а не огромная черная дыра.

