У центрі Чумацького Шляху знаходиться не чорна діра, а дещо більш незвичайне (фото)

Астрономи стверджують, що в центрі нашої галактики Чумацький Шлях може перебувати не надмасивна чорна діра, а величезне скупчення таємничої темної матерії. Воно чинить такий самий гравітаційний вплив на навколишнє середовище.

Автори нового дослідження представили теорію, яка повністю змінює розуміння природи центру нашої галактики Чумацький Шлях. Астрономи стверджують, що замість надмасивної чорної діри в центрі галактики знаходиться дуже щільне ядро з темної матерії, яке імітує властивості чорної діри. Також учені вважають, що невидима темна матерія, яка становить більшу частину маси Всесвіту, що знаходиться в центрі Чумацького Шляху, може пояснити як бурхливий рух зірок у галактичному центрі, так і плавне, великомасштабне обертання всієї матерії на околицях нашої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Нова теорія астрономів, заснована на даних спостережень за структурою Чумацького Шляху, кидає виклик твердженням про те, що в серці нашої галактики знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець A*. І не гравітація чорної діри відповідальна за дивний рух групи зірок, відомих як S-зірки, які обертаються з величезною швидкістю навколо ядра галактики.

Автори дослідження вважають, що замість надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху розташоване щільне ядро з особливого типу темної матерії, яка складається з ферміонів, або легких субатомних частинок. Це ядро з темної матерії може імітувати чорну діру і створювати схожі умови в навколишньому середовищі.

Розрахунки вчених показують, що існує внутрішнє надщільне ядро з ферміонної темної матерії та зовнішнє, більш велике і дифузне ядро. Але разом вони діють як єдиний об'єкт. Внутрішнє ядро з темної матерії може бути настільки масивним, що може імітувати гравітаційне тяжіння чорної діри і пояснити незвичайний рух S-зірок.

Вчені використовували дані космічного телескопа Gaia, який аналізував криву обертання зовнішнього гало Чумацького Шляху, показуючи, як зірки і газ обертаються на значній відстані від центру нашої галактики.

Перша пряма фотографія чорної діри Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху. Вчені вважають, що може бути не чорна діра Фото: ESO

Астрономи виявили уповільнення кривої обертання нашої галактики, яке, за їхніми словами, можна пояснити впливом зовнішнього ядра з темної матерії в центрі Чумацького Шляху в поєднанні зі звичайною матерією. Дослідники кажуть, що ці дані зміцнюють теорію про те, що темна матерія складається з ферміонів. При цьому, як кажуть учені, і ядро, і вся темна навколишня темна матерія Чумацького Шляху, імовірно, складаються з однієї і тієї ж безперервної речовини.

Автори вказують на те, що ядро з ферміонної темної матерії, як показало дослідження, може бути схоже на надмасивну чорну діру в центрі Чумацького Шляху, як її сфотографували кілька років тому. На знімку видно так звану тінь чорної діри і яскравий акреційний диск, який її оточує. Щільне ядро з темної матерії може імітувати тінь, тому що воно дуже сильно викривляє світло, створюючи центральну темряву, оточену яскравим кільцем, кажуть астрономи.

Тому ця теорія, за їхніми словами, не тільки пояснює обертання зірок і обертання галактики, а й узгоджується зі знаменитим зображенням чорної діри Стерелц А*, якої взагалі може не існувати.

Тепер учені мають намір ретельніше вивчити центр Чумацького Шляху, щоб знайти підтвердження того, що там існує ядро з темної матерії, а не величезна чорна діра.

