Чорна діра випускає в 100 трильйонів разів більше енергії, ніж "Зірка смерті": вчені спантеличені

Астрономи виявили, що надмасивна чорна діра, яка страждає на "космічне нетравлення шлунка", вже чотири роки вивергає залишки зруйнованої зірки.

Надмасивна чорна діра, що розірвала зірку багато років тому, тепер випромінює настільки багато енергії, що явище являє собою одне з найяскравіших і енергетично потужних з коли-небудь виявлених у Всесвіті. Розрахунки показують, що поточний потік енергії в 100 трильйонів разів перевищує енергію відомої космічної станції "Зірка смерті" з фільмів "Зоряні війни". Вчені виявили раніше багато подібних випадків, коли чорна діра розриває зірку на частини з виділенням енергії. Але чорна діра, що випромінює таку кількість енергії через кілька років після знищення зірки, є унікальним випадком. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Daily Mail.

Коли зірки перебувають дуже близько до надмасивних чорних дір, то останні своєю гравітацією притягують зірки до себе і розривають на частини. У підсумку відбувається яскравий спалах випромінювання та енергії. Це називається подією приливного руйнування. Не вся речовина знищеної зірки потрапляє в чорну діру. Частина цієї речовини відлітає в космос у вигляді струменя, наповненого високоенергетичними частинками, який випускає випромінювання в радіодіапазоні. Решта речовини кружляє навколо чорної діри, поки не буде поглинена нею, а до цього вона створює яскраве світіння.

Подія приливного руйнування знижує свою яскравість уже кілька місяців після того, як чорна діра знищила зірку на відстані 665 мільйонів світлових років від нас. Тому подія приливного руйнування, що отримала назву AT2018hyz, і виявлена у 2018 році, нічим не виділялася.

Але вже у 2021 році чорна діра раптово почала виділяти випромінювати величезну кількість енергії у вигляді радіохвиль. Нове дослідження показало, що енергія, випромінювана чорною дірою, різко зросла за останні кілька років. Тепер подія приливного руйнування AT2018hyz стала приблизно в 50 разів яскравішою, ніж у момент свого виявлення. При цьому яскравість продовжує зростати і досягне піку, як вважають вчені, у 2027 році.

Розрахунки вчених показали, що чорна діра випромінює приблизно в 100 трильйонів разів більше енергії, ніж випромінювала б "Зірка Смерті" Фото: Daily Mail

Але це дуже несподівано і незвично, кажуть учені, адже таке явище не може існувати так довго. Стійке зростання яскравості радіовипромінювання припускає, що чорна діра випустила високоенергетичний струмінь. Розрахунки показали, що поточна енергія, яка виходить із чорної діри, порівнянна з гамма-сплесками (найпотужніші енергетичні події в космосі) і є однією з найпотужніших одиночних подій, коли-небудь виявлених у Всесвіті. І цей струмінь замість того, щоб давно зникнути, продовжує розвиватися і збільшувати свою яскравість та енергію. З якихось причин у чорної діри виникло "нетравлення шлунка" і вона продовжує викидати речовину знищеної зірки в космос кілька років.

Астрономи кажуть, що ця подія приливного руйнування стала однією з найяскравіших у радіодіапазоні серед відомих подібних подій, і вони ніколи ще нічого подібного не бачили.

Вчені планують продовжувати спостереження за дивним явищем, щоб з'ясувати, що відбуватиметься протягом найближчих років.

