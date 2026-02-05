Черная дыра выпускает в 100 триллионов раз больше энергии, чем "Звезда смерти": ученые озадачены

Астрономы обнаружили, что сверхмассивная черная дыра, страдающая “космическим несварением желудка”, уже четыре года извергает остатки разрушенной звезды.

Сверхмассивная черная дыра, разорвавшая звезду много лет назад, теперь излучает настолько много энергии, что явление представляет собой одно из самых ярких и энергетически мощных из когда-либо обнаруженных во Вселенной. Расчеты показывают, что текущий поток энергии в 100 триллионов раз превышает энергию известной космической станции "Звезда смерти" из фильмов "Звездные войны". Ученые обнаружили ранее много подобных случаев, когда черная дыра разрывает звезду на части с выделением энергии. Но черная дыра, излучающая такое количество энергии спустя несколько лет после уничтожения звезды, является уникальным случаем. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Daily Mail.

Когда звезды находятся очень близко к сверхмассивным черным дырам, то последние своей гравитацией притягивают звезды к себе и разрывают на части. В итоге происходит яркая вспышка излучении и энергии. Это называется событием приливного разрушения. Не все вещество уничтоженной звезды попадает в черную дыру. Часть этого вещества улетает в космос в виде струи, наполненной высокоэнергетическими частицами, которая выпускает излучение в радиодиапазоне. Остальное вещество кружится вокруг черной дыры, пока не будет поглощено ею, а до этого оно создает яркое свечение.

Событие приливного разрушения снижают свою яркость уже несколько месяцев после того, как черная дыра уничтожила звезду на расстоянии 665 миллионов световых лет от нас. Поэтому событие приливного разрушения, получившее название AT2018hyz, и обнаруженное в 2018 году, ничем не выделялось.

Но уже в 2021 году черная дыра внезапно начала выделять излучать огромное количество энергии в виде радиоволн. Новое исследование показало, что энергия, излучаемая черной дырой, резко возросла за последние несколько лет. Теперь событие приливного разрушение AT2018hyz стало примерно в 50 раз ярче, чем в момент своего обнаружения. При этом яркость продолжает расти и достигнет пика, как считают ученые в 2027 году.

Расчеты ученых показали, что черная дыра излучает примерно в 100 триллионов раз больше энергии, чем излучала бы "Звезда Смерти" Фото: Daily Mail

Но это очень неожиданно и необычно, говорят ученые, ведь такое явление не может существовать так долго. Устойчивый рост яркости радиоизлучения предполагает, что черная дыра выпустила высокоэнергетическую струю. Расчеты показали, что текущая энергия, выходящая из черной дыры сравнима с гамма-всплесками (самые мощные энергетические события в космосе) и является одним из самых мощных одиночных событий, когда-либо обнаруженных во Вселенной. И эта струя вместо того, чтобы давно исчезнуть продолжает развиваться и увеличивать свою яркость и энергия. По каким-то причинам у черной дыры возникло "несварение желудка" и она продолжает выбрасывать вещество уничтоженной звезды в космос несколько лет.

Астрономы говорят, что это событие приливного разрушения стало одним из самых ярких в радиодиапазоне среди известных подобных событий и они никогда еще ничего подобного не видели.

Расчеты ученых показали, что черная дыра излучает примерно в 100 триллионов раз больше энергии, чем излучала бы "Звезда Смерти". Это космическая станция размером с Луну из фильмов "Звездные войны", способная уничтожать планеты с помощью мощного лазера.

Ученые планируют продолжать наблюдение за странным явлением, чтобы выяснить, что будет происходить в течение ближайших лет.

