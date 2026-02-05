На Марсе увидели необычную пылевую бурю: она показала, как планета потеряла воду (фото)

Хотя ученым известны процессы, ответственные за потерю Марсом части воды, причины потери основного количества воды на планете остаются загадкой.

Сейчас Марс является засушливой и пустынной планетой. Но на поверхности Марса обнаружены следы высохших озер и рек, а также минералы, измененные водой. Это указывает на то, что Марс в прошлом был более влажным миром. Понимание того, как исчезла эта богатая водой среда, остается одной из главных задач планетологии. Хотя ученым известны процессы, ответственные за потерю Марсом части воды, причины потери основного количества воды на планете остаются загадкой. Теперь же ученые приблизились к решению этой загадки. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Phys.

Ученые обнаружили, что что аномальная, интенсивная, но региональная пылевая буря на Марсе смогла обеспечить перенос воды в верхние слои марсианской атмосферы в течение лета в Северном полушарии. Результаты исследования показывают влияние таких пылевых бурь на эволюцию климата Марса и дают возможность понять, как Красная планета со временем потеряла значительную часть своей воды, говорят ученые.

Изображение Марса, полученное космическим телескопом Хаббл в 2024 году. На снимке видны тонкие облака из водяного льда, видимые в ультрафиолетовом свете, а также северная полярная ледяная шапка Фото: NASA

Хотя пылевые бури давно признаны важными факторами, которые способствуют утечке воды с Марса, прошлые исследования в основном были сосредоточены на крупных, планетарных пылевых бурях. Теперь же ученые выяснили, что более мелкие, региональные пылевые бури также могут усиливать перенос воды на большие высоты, где она легче уходит в космос. Прошлые исследования были сосредоточены на теплых летних месяцах в Южном полушарии Марса, поскольку это основной период потери воды на Красной планете.

Аномальная пылевая буря на Марсе. Снимки сделаны из космоса Фото: NASA

Авторы нового исследования обнаружили необычное увеличение содержания водяного пара в средней атмосфере Марса в течение лета в Северном полушарии, вызванное аномальной пылевой бурей. На этих высотах количество воды было в 10 раз больше обычного, чего не наблюдалось ранее и не предсказывалось климатическими моделями.

Вскоре после этого количество водорода в области, где атмосфера сливается с космосом, значительно увеличилось, по сравнению с предыдущими годами в тот же сезон на Марсе.

Для понимания того, сколько воды потерял Марс, важно измерять количества водорода, который улетел в космос, поскольку этот элемент легко высвобождается при распаде воды в атмосфере, говорят ученые.

Результаты исследования добавляют важный новый фрагмент к головоломке о том, как Марс терял воду на протяжении миллиардов лет.

