Марсоход NASA обнаружил на Марсе странные белые камни: никто не знает, как они там оказались

Новое исследование добавляет доказательств тому, что миллиарды лет назад на Марсе был более теплый и влажный климат, где дожди шли миллионы лет.

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе тысячи странных камней с белыми пятнами. Эти камни содержат много минерала каолинит, для образования которого нужно длительное воздействие воды. Это открытие дает новые доказательства того, что нынешний холодный и сухой Марс в прошлом был более теплым и влажным миром, где шли дожди. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, пишет Space.

Анализ необычных камней с белыми пятнами, обнаруженных марсоходом Perseverance в кратере Езеро, показал, что они состоят из большого количества каолинита. Это белый глинистый минерал, который на Земле чаще всего образуется в тропических регионах, когда вода в течение тысяч и миллионов лет вымывает из горной породы другие элементы. На Земле такие горные породы образуются в топических регионах, где существует теплый влажный климат и часто идут дожди. Именно они влияют на создание таких горных пород.

По словам ученых, это доказывает, что миллиарды лет назад Марс, вероятно, был более влажным и теплым миром, где дожди шли в течение миллионов лет. Если этот так, то Марс мог быть пригодной для жизни планетой, где могла существовать внеземная жизнь.

Марсоход Perseverance обнаружил несколько тысяч богатых каолинитом камней разного размера в кратере Езеро Фото: NASA

Чтобы лучше понять, как образовались странные марсианские камни, ученые сравнили данные Perseverance с данными об отложениях каолинита на Земле. Химические характеристики очень точно совпали, что подтверждает предположение о том, что марсианские камни образовались в результате выветривания под воздействием дождей, а не вулканических или гидротермальных процессов.

Но пока непонятно, каким образом эти камни оказались в кратере Езеро, ведь рядом в окрестностях не было обнаружено много каолинита и нет его потенциального источника. Ближайшее потенциальное местонахождение этого минерала находится примерно в 2 километрах от кратера Езеро. По словам ученых, эти камни могли быть принесены в кратер древними реками или выброшены туда во время ударов метеоритов, но в этом нет полной уверенности.

Марсоход Perseverance обнаружил несколько тысяч богатых каолинитом камней разного размера в кратере Езеро, где когда-то находилось водное озеро, как считают ученые. С помощью марсохода исследователи пытаются понять, как закончилась теплая и влажная эпоха в истории Марса, когда планета потеряла свое магнитное поле и большую част атмосферы. Таким образом Марс миллиарды лет назад превратился в холодный, сухой и бесплодный мир.

