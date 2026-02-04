Марсоход NASA обнаружил на Марсе странные белые камни: никто не знает, как они там оказались
Новое исследование добавляет доказательств тому, что миллиарды лет назад на Марсе был более теплый и влажный климат, где дожди шли миллионы лет.
Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе тысячи странных камней с белыми пятнами. Эти камни содержат много минерала каолинит, для образования которого нужно длительное воздействие воды. Это открытие дает новые доказательства того, что нынешний холодный и сухой Марс в прошлом был более теплым и влажным миром, где шли дожди. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Анализ необычных камней с белыми пятнами, обнаруженных марсоходом Perseverance в кратере Езеро, показал, что они состоят из большого количества каолинита. Это белый глинистый минерал, который на Земле чаще всего образуется в тропических регионах, когда вода в течение тысяч и миллионов лет вымывает из горной породы другие элементы. На Земле такие горные породы образуются в топических регионах, где существует теплый влажный климат и часто идут дожди. Именно они влияют на создание таких горных пород.
По словам ученых, это доказывает, что миллиарды лет назад Марс, вероятно, был более влажным и теплым миром, где дожди шли в течение миллионов лет. Если этот так, то Марс мог быть пригодной для жизни планетой, где могла существовать внеземная жизнь.
Чтобы лучше понять, как образовались странные марсианские камни, ученые сравнили данные Perseverance с данными об отложениях каолинита на Земле. Химические характеристики очень точно совпали, что подтверждает предположение о том, что марсианские камни образовались в результате выветривания под воздействием дождей, а не вулканических или гидротермальных процессов.
Но пока непонятно, каким образом эти камни оказались в кратере Езеро, ведь рядом в окрестностях не было обнаружено много каолинита и нет его потенциального источника. Ближайшее потенциальное местонахождение этого минерала находится примерно в 2 километрах от кратера Езеро. По словам ученых, эти камни могли быть принесены в кратер древними реками или выброшены туда во время ударов метеоритов, но в этом нет полной уверенности.
Марсоход Perseverance обнаружил несколько тысяч богатых каолинитом камней разного размера в кратере Езеро, где когда-то находилось водное озеро, как считают ученые. С помощью марсохода исследователи пытаются понять, как закончилась теплая и влажная эпоха в истории Марса, когда планета потеряла свое магнитное поле и большую част атмосферы. Таким образом Марс миллиарды лет назад превратился в холодный, сухой и бесплодный мир.
Как уже писал Фокус, впервые марсоход Perseverance перемещался по поверхности Марса с помощью маршрута, созданного ИИ.
Также Фокус писал о том, что в космосе взорвалась черная дыра и ее "осколок" врезался в Землю с невозможной силой. Новое исследование объясняет существование "невозможного" нейтрино, а также указывает на разгадку тайны темной материи.