Марсохід NASA виявив на Марсі дивні білі камені: ніхто не знає, як вони там опинилися

Нове дослідження додає доказів того, що мільярди років тому на Марсі був тепліший і вологіший клімат, де дощі йшли мільйони років.

Марсохід NASA Perseverance виявив на Марсі тисячі дивних каменів із білими плямами. Ці камені містять багато мінералу каолініт, для утворення якого потрібен тривалий вплив води. Це відкриття дає нові докази того, що нинішній холодний і сухий Марс у минулому був теплішим і вологішим світом, де йшли дощі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications Earth & Environment, пише Space.

Аналіз незвичайних каменів з білими плямами, виявлених марсоходом Perseverance у кратері Єзеро, показав, що вони складаються з великої кількості каолініту. Це білий глинистий мінерал, який на Землі найчастіше утворюється в тропічних регіонах, коли вода протягом тисяч і мільйонів років вимиває з гірської породи інші елементи. На Землі такі гірські породи утворюються в топічних регіонах, де існує теплий вологий клімат і часто йдуть дощі. Саме вони впливають на створення таких гірських порід.

За словами вчених, це доводить, що мільярди років тому Марс, ймовірно, був більш вологим і теплим світом, де дощі йшли протягом мільйонів років. Якщо це так, то Марс міг бути придатною для життя планетою, де могло існувати позаземне життя.

Марсохід Perseverance виявив кілька тисяч багатих на каолініт каменів різного розміру в кратері Єзеро Фото: solar-system

Щоб краще зрозуміти, як утворилося дивне марсіанське каміння, вчені порівняли дані Perseverance з даними про відкладення каолініту на Землі. Хімічні характеристики дуже точно збіглися, що підтверджує припущення про те, що марсіанське каміння утворилося внаслідок вивітрювання під впливом дощів, а не вулканічних або гідротермальних процесів.

Але поки незрозуміло, яким чином це каміння опинилося в кратері Єзеро, адже поруч в околицях не було виявлено багато каолініту і немає його потенційного джерела. Найближче потенційне місцезнаходження цього мінералу розташоване приблизно за 2 кілометри від кратера Єзеро. За словами вчених, це каміння могло бути принесене в кратер стародавніми річками або викинуте туди під час ударів метеоритів, але в цьому немає повної впевненості.

Марсохід Perseverance виявив кілька тисяч багатих на каолініт каменів різного розміру в кратері Езеро, де колись знаходилося водне озеро, як вважають вчені. За допомогою марсохода дослідники намагаються зрозуміти, як закінчилася тепла і волога епоха в історії Марса, коли планета втратила своє магнітне поле і більшу частину атмосфери. Таким чином Марс мільярди років тому перетворився на холодний, сухий і безплідний світ.

