NASA передало марсохід на Марсі під управління ШІ: апарат якимось чином вижив (відео)

У лютому виповнюється 5 років відтоді, як марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. У нього є можливість працювати в автономному режимі, але коли справа доходить до планування нових маршрутів, все ж управління марсоходом беруть на себе науковці на Землі. NASA провело унікальну демонстрацію того, що Perseverance може працювати в автономному режимі за допомогою ШІ. Штучний інтелект уперше спланував маршрут руху дослідницького апарату, який перебуває на іншій планеті, пише Gizmodo.

Учені об'єднали зображення навігаційної камери марсохода Perseverance, щоб показати його рух поверхнею Марса 10 грудня 2025 року

У NASA повідомили, що в грудні минулого року марсохід Perseverance здійснив дві поїздки, використовуючи маршрут, створений генеративною моделлю ШІ під назвою Claude.

Для маршруту руху поверхнею Марса ШІ використовував ті самі дані, які використовують науковці під час планування подальшого переміщення Perseverance. Зокрема, це були зображення, створені як камерами марсохода, так і камерою HiRISE орбітального апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. ШІ зміг виявити важливі об'єкти, необхідні для вивчення, а також небезпечні зони на поверхні Марса і таким чином створив оптимальний маршрут для Perseverance.

Під управлінням ШІ марсохід NASA спочатку проїхав 210 метрів 8 грудня, а потім ще 246 метрів 10 грудня.

Варто сказати, що керування марсоходом на Марсі сильно відрізняється від водіння автомобіля на Землі. Річ у тім, що в цьому разі "водії" марсохода перебувають на відстані приблизно 225 мільйонів кілометрів від Марса. Це створює значну затримку зв'язку, тому вчені не можуть у режимі реального часу реагувати на непередбачувані ситуації.

Тому фахівці місії заздалегідь планують шлях руху марсохода, щоб він міг не тільки збирати цінні дані, а й уникав небезпек, як-от нерівності на поверхні Марса, величезне каміння, скупчення піску, які могли б пошкодити апарат.

У NASA заявили, що ШІ значно прискорив процес планування маршрутів марсохода. Учені завантажили в Claude дані про те, як керувати марсоходом, які ШІ використовував для генерації команд. Потім ці команди вчені перевірили на точність за допомогою моделювання. У NASA заявили, що команди ШІ виявилися напрочуд простими і не вимагали лише незначних коригувань.

Вчені вважають, що ШІ може допомогти скоротити час планування маршрутів Perseverance удвічі. Це означає, що вчені зможуть провести набагато більше досліджень і отримати більше інформації про Марс за коротший час.

Хоча Perseverance поки що проїхав лише кілька сотень метрів під управлінням ШІ, вчені кажуть, що Claude скоро зможе планувати маршрути довжиною в кілька кілометрів.

