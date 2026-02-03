NASA передало марсоход на Марсе под управление ИИ: аппарат каким-то образом выжил (видео)

ИИ использовал те же данные, которые используют ученые для планирования маршрута марсохода Perseverance во время его перемещения на Марсе.

В феврале исполняется 5 лет с тех пор, как марсоход NASA Perseverance прибыл на Марс. У него есть возможность работать в автономном режиме, но когда дело доходит до планирования новых маршрутов, все же управление марсоходом берут на себя ученые на Земле. NASA провело уникальную демонстрацию того, что Perseverance может работать в автономном режиме с помощью ИИ. Искусственный интеллект впервые спланировал маршрут движения исследовательского аппарата, который находится на другой планете, пишет Gizmodo.

Ученые объединили изображения навигационной камеры марсохода Perseverance, чтобы показать его движение по поверхности Марса 10 декабря 2025 года

В NASA сообщили, что в декабре прошлого года марсоход Perseverance совершил две поездки, используя маршрут, созданный генеративной моделью ИИ под названием Claude.

Для маршрута движения по поверхности Марса ИИ использовал те же данные, которые используют ученые во время планирования дальнейшего перемещения Perseverance. В частности, это были изображения, созданные как камерами марсохода, так и камерой HiRISE орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. ИИ смог обнаружить важные объекты, необходимые для изучения, а также опасные зоны на поверхности Марса и таким образом создал оптимальный маршрут для Perseverance.

Под управлением ИИ марсоход NASA сначала проехал 210 метров 8 декабря, а затем еще 246 метров 10 декабря.

Стоит сказать, что управление марсоходом на Марсе сильно отличается от вождения автомобиля на Земле. Дело в том, что в данном случае "водители" марсохода находятся на расстоянии примерно 225 миллионов километров от Марса. Это создает значительную задержку связи, поэтому ученые не могут в режиме реального времени реагировать на непредвиденные ситуации.

Поэтому специалисты миссии заранее планируют путь движения марсохода, чтобы он мог не только собирать ценные данные, но и избегал опасностей, таких как неровности на поверхности Марса, огромные камни, скопление песка, которые могли бы повредить аппарат.

В NASA заявили, что ИИ значительно ускорил процесс планирования маршрутов марсохода. Ученые загрузили в Claude данные о том, как управлять марсоходом, которые ИИ использовал для генерации команд. Затем эти команды ученые проверили на точность с помощью моделирования. В NASA заявили, что команды ИИ оказались на удивление простыми и не требовали лишь незначительных корректировок.

Ученые считают, что ИИ может помочь сократить время планирования маршрутов Perseverance вдвое. Это значит, что ученые смогут провести гораздо больше исследований и получить больше информации о Марсе за более короткое время.

Хотя Perseverance пока проехал всего несколько сотен метров под управлением ИИ, ученые говорят, что Claude скоро сможет планировать маршруты длиной в несколько километров.

