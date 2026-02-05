На Марсі побачили незвичайну пилову бурю: вона показала, як планета втратила воду (фото)

Хоча вченим відомі процеси, відповідальні за втрату Марсом частини води, причини втрати основної кількості води на планеті залишаються загадкою.

Зараз Марс є посушливою і пустельною планетою. Але на поверхні Марса виявлено сліди висохлих озер і річок, а також мінерали, змінені водою. Це вказує на те, що Марс у минулому був більш вологим світом. Розуміння того, як зникло це багате на воду середовище, залишається одним із головних завдань планетології. Хоча вченим відомі процеси, відповідальні за втрату Марсом частини води, причини втрати основної кількості води на планеті залишаються загадкою. Тепер же вчені наблизилися до вирішення цієї загадки. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Phys.

Вчені виявили, що аномальна, інтенсивна, але регіональна пилова буря на Марсі змогла забезпечити перенесення води у верхні шари марсіанської атмосфери протягом літа в Північній півкулі. Результати дослідження показують вплив таких пилових бур на еволюцію клімату Марса і дають змогу зрозуміти, як Червона планета згодом втратила значну частину своєї води, кажуть учені.

Зображення Марса, отримане космічним телескопом Габбл у 2024 році. На знімку видно тонкі хмари з водяного льоду, видимі в ультрафіолетовому світлі, а також північну полярну крижану шапку Фото: solar-system

Хоча пилові бурі давно визнані важливими факторами, які сприяють витоку води з Марса, минулі дослідження в основному були зосереджені на великих, планетарних пилових бурях. Тепер же вчені з'ясували, що більш дрібні, регіональні пилові бурі також можуть посилювати перенесення води на великі висоти, де вона легше йде в космос. Минулі дослідження були зосереджені на теплих літніх місяцях у Південній півкулі Марса, оскільки це основний період втрати води на Червоній планеті.

Аномальна пилова буря на Марсі. Знімки зроблені з космосу Фото: solar-system

Автори нового дослідження виявили незвичайне збільшення вмісту водяної пари в середній атмосфері Марса протягом літа в Північній півкулі, викликане аномальною пиловою бурею. На цих висотах кількість води була в 10 разів більшою за звичайну, чого не спостерігалося раніше і не передбачалося кліматичними моделями.

Незабаром після цього кількість водню в ділянці, де атмосфера зливається з космосом, значно збільшилася, порівняно з попередніми роками в той самий сезон на Марсі.

Для розуміння того, скільки води втратив Марс, важливо вимірювати кількості водню, який полетів у космос, оскільки цей елемент легко вивільняється під час розпаду води в атмосфері, кажуть учені.

Результати дослідження додають важливий новий фрагмент до головоломки про те, як Марс втрачав воду протягом мільярдів років.

