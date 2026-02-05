Китай представив величезний космічний авіаносець: що про нього відомо (відео)

Майбутній орбітальний авіаносець, якщо все ж таки його буде створено, зможе перевершити практично всі наявні авіаносці у світі, вважають експерти.

На YouTube-каналі Центрального телебачення Китаю було опубліковано відеоролик, що демонструє останні розробки в галузі автономних літальних апаратів. Було показано безліч звичайних безпілотників, але серед них виділяється орбітальний авіаносець Luan Niao, призначений для запуску безпілотних винищувачів, які можуть запускати ракети з краю атмосфери, де починається космос, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Орбітальний авіаносець Luan Niao можна побачити з 14 хвилини відео

Майбутній космічний авіаносець Luan Niao матиме значні розміри. Його довжина становить 242 метри, а ширина — 684 метри. За словами конструкторів, за таких розмірів авіаносець може важити до 120 000 тонн. Це більше за масу всіх діючих авіаносців.

Luan Niao буде спроектований для розміщення до 88 безпілотних винищувачів Xuan Nu, здатних літати у верхніх шарах стратосфери. Ці винищувачі є концептуальним космічним апаратом, гіпотетичним реактивним літаком 6-го покоління. Повідомляється, що це будуть високоманеврені літаки-невидимки, здатні запускати гіперзвукові ракети.

Luan Niao буде спроектований для розміщення до 88 безпілотних винищувачів Xuan Nu Фото: CCTV

Згідно з китайським ЗМІ, орбітальний авіаносець може бути введений в експлуатацію через 20-30 років. Сама ідея цього проєкту виникла понад десять років тому й активно обговорюється на аерокосмічних виставках щонайменше з 2019 року.

За словами Пітера Лейтона, експерта з оборони з Азіатського інституту Гріффіта в Австралії, якщо цей орбітальний авіаносець буде створено, то він перевершить практично всі існуючі авіаносці у світі. Він зможе перебувати далеко від зони дії будь-яких систем оборони.

Luan Niao є частиною амбітного проєкту Китаю "Південна небесна брама", який створено для об'єднання аерокосмічного та оборонного секторів країни.

І все ж Лейтон вважає, що цей проект поки що є фантастичним і дуже далеким від реалізації. Технології, необхідної для того, щоб такий авіаносець міг зависати на межі земної атмосфери, де починається космос, і запускати винищувачі, нині не існує. Для цього знадобиться величезна кількість енергії, каже експерт.

Але, з огляду на стрімкі темпи технологічного розвитку Китаю в останні роки, те, що сьогодні здається неможливим, може незабаром перестати бути фантастикою.

Також Фокус писав про те, чому ілюмінатори літака мають отвір. Довгі перельоти часто дають пасажирам час помітити дрібні деталі всередині салону. Однією з особливостей, яка часто викликає питання, є невеликий отвір у нижній частині ілюмінатора літака.

Ще Фокус писав про те, що величезна пляма на Сонці спричинила радіобелекаут у Європі. Наразі в бік нашої планети звернена величезна пляма на Сонці, яка в 15 разів більша за Землю. У цій плямі, яку можна побачити на власні очі, з'явився потужний спалах класу Х.