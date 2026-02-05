Магнітна буря 5-6 лютого: величезна пляма на Сонці спричинила радіоблекаут у Європі (фото)

Нині в бік нашої планети звернена величезна пляма на Сонці, яка в 15 разів більша за Землю. У цій плямі, яку можна побачити на власні очі, з'явився потужний спалах класу Х.

Величезна пляма на Сонці, розмір якої в 15 разів більший за діаметр Землі, продовжує випускати сонячні спалахи, адже наразі вона обернена в бік нашої планети. Черговий спалах класу Х4.2 стався в середу, 4 лютого. У результаті на короткий час було порушено радіозв'язок у деяких частинах Південної Європи та Західної Африки, оскільки інтенсивне сонячне випромінювання наповнило верхні шари атмосфери Землі. Цю сонячну пляму можна побачити на власні очі навіть без біноклів і телескопів, адже вона неймовірно велика, пише Space.

Спалах на Сонці класу Х4.2 стався в середу, 4 лютого

Сонячні плями — це відносно холодні області на поверхні Сонця, які мають дуже сильне магнітне поле. Оскільки плазма в сонячних плямах холодніша, ніж навколишнє середовище, вони видаються темними під час спостереження із Землі та з космосу. У сонячних плямах часто відбуваються сонячні спалахи, а також корональні викиди маси, тобто викиди плазми. Ці явища пов'язані з різкими змінами магнітного поля Сонця.

Сонячні спалахи класу X — це найпотужніший тип спалахів на Сонці, який може спричиняти масштабні збої в роботі радіозв'язку.

Сонячна пляма AR 4366. Фотографію зробив астрофотограф Марк Джонстон зі США Фото: space.com

4 лютого у величезній сонячній плямі AR 4366 стався черговий спалах класу Х за кілька днів поспіль. Цьому спалаху було присвоєно клас Х4.2. Випромінювання спалаху досягло Землі приблизно о 14:13 за Києвом і спричинило на короткий час збій у роботі радіозв'язку в деяких частинах Південної Європи та Західної Африки.

Цей спалах супроводжувався невеликим корональним викидом маси, який 5 лютого має досягти нашої планети, і вчені прогнозують появу слабкої магнітної бурі рівня G1, яка може тривати до 6 лютого.

У сонячній плямі AR 4366, яка виникла 30 січня, майже за тиждень з'явилося понад 20 потужних сонячних спалахів класів M і X, які спричиняли як проблеми в роботі радіозв'язку, так і магнітні бурі на Землі.

Сонячна пляма AR 4366. Фотографію зроблено космічним апаратомSolar Dynamics Observatory Фото: solar-system

Ця пляма на Сонці за розміром приблизно в 15 разів більша за Землю, і протягом ще кількох днів вона буде обернена в бік нашої планети. Через свій величезний розмір цю пляму на Сонці можна було побачити із Землі за допомогою спеціальних окулярів для спостереження за сонячними затемненнями. Це необхідно, щоб нейтралізувати інтенсивне ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання Сонця. Звичайні сонцезахисні окуляри не забезпечать достатнього захисту.

Сонячна пляма AR 4366 буде виглядати як невелика чорна пляма поблизу центру сонячного диска, розташована трохи вище за екватор Сонця.

Вчені вважають, що протягом найближчих днів у цій плямі з'являться ще потужні спалахи, які можуть спричинити магнітну бурю на нашій планеті.

