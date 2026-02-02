Прогноз магнітних бур з 2 до 5 лютого: на Сонці стався потужний рентгенівський спалах

Увечері, 1 лютого, на Сонці стався потужний рентгенівський спалах. За своєю інтенсивністю він посів одне з перших місць у рейтингу.

У Центрі прогнозування космічної погоди NOAA, рентгенівський спалах з'явився з області 4366 на Сонці. Цьому спалаху було присвоєно рівень X8.1. Зазначається, що сонячні спалахи — це викид енергії, який вимірюється в рентгенівському випромінюванні.

Сонячні спалахи такої величини можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин. За словами експертів, цей спалах не призведе до проблем зі зв'язком, а також не заподіє жодної шкоди людям.

"Незважаючи на вражаючі масштаби, ця подія, як і раніше, не становить значної загрози для населення", — йдеться в заяві NOAA.

На даний момент на сонячному диску знаходиться шість активних областей. Найбільш примітною областю на диску є швидко зростаючий регіон, саме на нього припадає більша частина спалахів, яка була зафіксована за останні 24 години.

Важливо, що за останні 24 години не спостерігалося викидів корональної маси (ВКМ), які були б спрямовані до Землі. Це свідчить про те, що магнітних бур найближчої доби на Землі не передбачається.

Швидкість сонячного вітру також знизилася до фонового рівня, який коливається в межах від 390 км/с до 300 км/с.

Прогноз магнітних бур на чотири дні

Найближчими днями вчені очікують спалахи помірної інтенсивності, з імовірністю сильних спалахів.

Незважаючи на те, що зараз не спостерігається корональних викидів маси в бік Землі, швидкозростаюча область сонячних плям наближається до центру диска зірки. Це означає, що якщо найближчими днями відбудеться викид маси, то він полетить прямо в бік Землі.

Очікується, що геомагнітна активність буде мінімальною протягом найближчих трьох днів. До 5 лютого ситуація може стати менш стійкою через наближення до Землі швидкого сонячного вітру.

