Магнитная буря 5-6 февраля: огромное пятно на Солнце вызвало радиоблэкаут в Европе (фото)

В настоящее время в сторону нашей планеты обращено огромное пятно на Солнце, которое в 15 раз больше Земли. В этом пятне, которое можно увидеть своими глазами, появилась мощная вспышка класса Х.

Огромное пятно на Солнце, размер которого в 15 раз больше диаметра Земли, продолжает выпускать солнечные вспышки, ведь в настоящее время оно обращено в сторону нашей планеты. Очередная вспышка класса Х4.2 произошла в среду, 4 февраля. В результате на короткое время была нарушена радиосвязь в некоторых частях Южной Европы и Западной Африки, поскольку интенсивное солнечное излучение наполнило верхние слои атмосферы Земли. Это солнечное пятно можно увидеть своими глазами даже без биноклей и телескопов, ведь оно невероятно большое, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Вспышка на Солнце класса Х4.2 произошла в среду, 4 февраля

Солнечные пятна — это относительно холодные области на поверхности Солнца, которые имеют очень сильное магнитное поле. Поскольку плазма в солнечных пятнах более холодная, чем окружающая среда, они кажутся темными при наблюдении с Земли и из космоса. В солнечных пятнах часто происходят солнечные вспышки, а также корональные выбросы массы, то есть выбросы плазмы. Эти явления связаны с резкими изменениями магнитного поля Солнца.

Солнечные вспышки класса X — это самый мощный тип вспышек на Солнце, который может взывать масштабные сбои в работе радиосвязи.

Солнечное пятно AR 4366. Фотографию сделал астрофотограф Марк Джонстон из США Фото: space.com

4 февраля в огромном солнечном пятне AR 4366 произошла очередная вспышка класса Х за несколько дней подряд. Этой вспышке был присвоен класс Х4.2. Излучение вспышки достигло Земли примерно в 14:13 по Киеву и вызвало на короткое время сбой в работе радиосвязи некоторых частях Южной Европы и Западной Африки.

Эта вспышка сопровождалась небольшим корональным выбросом массы, который 5 февраля должен достичь нашей планеты, и ученые прогнозируют появление слабой магнитной бури уровня G1, которая может продлиться до 6 февраля.

В солнечном пятне AR 4366, которое возникло 30 января, почти за неделю появилось более 20 мощных солнечных вспышек классов M и X, которые вызывали как проблемы в работе радиосвязи, так и магнитные бури на Земле.

Солнечное пятно AR 4366. Фотография сделана космическим аппаратомSolar Dynamics Observatory Фото: NASA

Это пятно на Солнце по размеру примерно в 15 раз больше Земли и в течение еще нескольких дней оно будет обращено в сторону нашей планеты. Из-за своего огромного размера это пятно на Солнце можно было увидеть с Земли с помощью специальных очков для наблюдения за солнечными затмениями. Это необходимо, чтобы нейтрализовать интенсивное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение Солнца. Обычные солнцезащитные очки не обеспечат достаточной защиты.

Солнечное пятно AR 4366 будет выглядеть как небольшое черное пятно вблизи центра солнечного диска, расположенное немного выше экватора Солнца.

Ученые считают, что в течение ближайших дней в этом пятне появятся еще мощные вспышки, которые могут вызвать магнитную бурю на нашей планете.

Как уже писал Фокус, 1 февраля в солнечном пятне AR 4366 возникла вспышка класса Х8.1, что спровоцировало геомагнитную бурю.

Также Фокус писал о том, что как показывает исследование, если когда-либо нашей планете будет угрожать астероид, то можно без опасных последствий для Земли изменить его траекторию полета с помощью ядерного удара.