Апокалипсис на Земле можно предотвратить с помощью ядерного удара: что выяснили ученые

Как показывает исследование, если когда-либо нашей планете будет угрожать астероид, то можно без опасных последствий для Земли изменить его траекторию полета с помощью ядерного удара.

Сможет ли человечество нанести ядерный удар по приближающемуся астероиду, чтобы изменить его траекторию и спасти Землю? Новое исследование предполагает, что ядерный удар может стать жизнеспособным последним средством для предотвращения апокалипсиса на нашей планете. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Ученые обнаружили, что астероиды могут выдерживать более сильные удары, чем предполагалось. Как показал эксперимент, на самом деле астероиды не разрушаются во время интенсивного удара и становятся более крепкими.

Это открытие может улучшить стратегии планетарной защиты, поскольку оно предполагает, что астероид, подвергшийся ядерному удару, останется целым, а не распадется на множество космических камней, которые будут падать на нашу планету.

Одним из перспективных способов предотвращения апокалипсиса, вызванного астероидом, является изменение его траектории с помощью кинетического ударника. Это созданный человеком космический таран, который должен врезаться в приближающийся астероид со скоростью, во много раз превышающей скорость пули.

Но попадание в неподходящее место может лишь отсрочить приближение астероида к Земле. Кроме того, энергия ударника и реакция материала астероида могут привести к неожиданным последствиям, таким как распад космического камня.

Ученые решили выяснить, как будут вести себя материалы астероида в результате нанесения ядерного удара по космическому камню, когда взрыв происходит рядом с астероидом. В результате выделенная энергия должна отклонить астроид в сторону от Земли.

По словам ученых, они впервые смогли наблюдать реакцию материала астероида на имитацию ядерного удара в режиме реального времени. Исследователи использовали ускоритель частиц для облучения образца железного метеорита. Они запускали по метеориту высокоэнергетические импульсы протонов с разной интенсивностью. В результате было обнаружено, что образец метеорита размягчился, деформировался, а затем, что удивительно, снова укрепился. Он также продемонстрировал то, что чем сильнее удар, тем эффективнее рассеивается энергия.

Это значит, что ядерный удар может стать жизнеспособным последним средством для предотвращения апокалипсиса на нашей планете, если к ней будет приближаться опасный астероид.

