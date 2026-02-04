Апокаліпсису на Землі можна запобігти за допомогою ядерного удару: що з'ясували вчені

Як показує дослідження, якщо коли-небудь нашій планеті загрожуватиме астероїд, то можна без небезпечних наслідків для Землі змінити його траєкторію польоту за допомогою ядерного удару.

Чи зможе людство завдати ядерного удару по астероїду, що наближається, щоб змінити його траєкторію і врятувати Землю? Нове дослідження припускає, що ядерний удар може стати життєздатним останнім засобом для запобігання апокаліпсису на нашій планеті. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

Учені виявили, що астероїди можуть витримувати сильніші удари, ніж передбачалося. Як показав експеримент, насправді астероїди не руйнуються під час інтенсивного удару і стають міцнішими.

Це відкриття може поліпшити стратегії планетарного захисту, оскільки воно передбачає, що астероїд, який зазнав ядерного удару, залишиться цілим, а не розпадеться на безліч космічних каменів, які падатимуть на нашу планету.

Одним із перспективних способів запобігання апокаліпсису, спричиненого астероїдом, є зміна його траєкторії за допомогою кінетичного ударника. Це створений людиною космічний таран, який має врізатися в астероїд, що наближається, зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість кулі.

Але потрапляння в невідповідне місце може лише відстрочити наближення астероїда до Землі. Крім того, енергія ударника і реакція матеріалу астероїда можуть призвести до несподіваних наслідків, таких як розпад космічного каменю.

Науковці вирішили з'ясувати, як поводитимуться матеріали астероїда внаслідок нанесення ядерного удару по космічному камінню, коли вибух відбувається поруч з астероїдом. У результаті виділена енергія має відхилити астроїд у бік від Землі.

За словами вчених, вони вперше змогли спостерігати реакцію матеріалу астероїда на імітацію ядерного удару в режимі реального часу. Дослідники використовували прискорювач частинок для опромінення зразка залізного метеорита. Вони запускали по метеориту високоенергетичні імпульси протонів з різною інтенсивністю. У результаті було виявлено, що зразок метеорита розм'якшився, деформувався, а потім, що дивно, знову зміцнився. Він також продемонстрував те, що чим сильніший удар, тим ефективніше розсіюється енергія.

Це означає, що ядерний удар може стати життєздатним останнім засобом для запобігання апокаліпсису на нашій планеті, якщо до неї наближатиметься небезпечний астероїд.

