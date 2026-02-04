Перед колонізацією Місяця і Марса, людям потрібно вирішити проблему з дітьми, — вчені

Експерти попереджають, що ми абсолютно не готові до народження дітей у космосі. Тому потрібно спочатку розібратися з цією проблемою, перш ніж ми зможемо колонізувати інші планети.

Якщо людство справді сподівається колонізувати Сонячну систему, воно повинно подолати проблему, яка, мабуть, складніша за будь-яку технологічну перепону: розмноження людини за межами Землі. Експерти стверджують, що питання захисту репродуктивного здоров'я космічних мандрівників і навіть можливості зачати дітей у космосі є невідкладним завданням. Автори дослідження попереджають, що в міру збільшення відстані та тривалості пілотованих космічних польотів, небезпеки космосу становлять дедалі більшу загрозу для фертильності та ембріонального розвитку. Дослідження опубліковано в журналі Reproductive BioMedicine Online, пише Gizmodo.

За словами вчених, уже зараз потрібно підготуватися до ризиків для репродуктивного здоров'я людей, адже зростає інтерес до створення колоній на Місяці та Марсі. Поки що розмноження людей у космосі залишається віддаленою перспективою, але необхідно вже зараз розуміти, як вирішувати біологічні та медичні проблеми, які можуть виникнути під час тривалих місій у космосі.

Оскільки людський організм еволюціонував на Землі, він налаштований на функціонування в умовах навколишнього середовища нашої планети. Тому космос абсолютно несумісний із нашою біологією та фізіологією. Найбільшими небезпеками для репродуктивного здоров'я людей у космосі є космічна радіація та мікрогравітація. Перша може пошкоджувати ДНК і підвищувати ризик розвитку раку, тоді як друга порушує гормональну регуляцію та ембріональний розвиток.

Також учені називають серед загроз космосу для людини токсичний пил на місячній і марсіанській поверхні, обмеженість ресурсів, а також хімічне або мікробне забруднення всередині космічних кораблів і герметичних поселень. Це може завдати шкоди здоров'ю матері та плоду. Перебування в космосі також може порушувати циркадні ритми людей, що призводить до гормонального дисбалансу і зниження фертильності, а також спричиняти психологічний стрес, який може погіршити репродуктивну функцію, кажуть автори дослідження.

У довгостроковій перспективі тривалий вплив небезпечних умов космосу може призвести до пошкодження репродуктивної системи людей і спадкових ризиків, включно з генетичними змінами у дітей.

Перш ніж вчені зможуть зайнятися вирішенням цих проблем, їм необхідно заповнити критичні прогалини в знаннях про них. Поки що є мало даних про те, як діє репродуктивна функція людей під час тривалих космічних польотів, кажуть учені.

Автори дослідження вважають, що майбутні дослідження мають бути спрямовані на поліпшення нашого розуміння того, як космічні небезпеки впливають на різні етапи репродуктивного процесу. Ці знання допоможуть ученим розробити більш ефективні стратегії захисту репродуктивного здоров'я людини.

Водночас експерти кажуть, що вчені не відправлятимуть вагітних жінок у космос для досліджень. Замість цього вони покладатимуться на змодельовані умови для вивчення репродуктивних ризиків космічних польотів.

Автори кажуть, що попри віддалену перспективу колонізації Сонячної системи, діяти потрібно вже зараз і готуватися до цього. Людство може заселити інші світи і потрібно розуміти, яким чином люди зможуть створити там таке ж стійке суспільство, як і на Землі.

