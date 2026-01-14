Космічний політ змінює мозок людини несподіваним чином: що з'ясували вчені

Учені з'ясували, що в умовах невагомості в космосі в людей відбувається зміщення, розтягнення і стиснення мозку.

Уже відомо, що космічні польоти мають фізичний вплив на астронавтів. У них виникає атрофія м'язів, кістки стають більш тонкими і крихкими, а також відбувається зміщення руху рідин у тілі. Тепер же вчені виявили ще одну проблему. Перебування в космосі призводить до зміни форми мозку людини. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Phys.

На Землі гравітація допомагає утримувати мозок у нерухомому положенні, а спинномозкова рідина, що оточує його, діє як амортизатор. Вчені вже знали, що без впливу нормальної гравітації мозок рухається вгору, але нове дослідження показало, що він також розтягується і стискається.

Учені дійшли цього висновку після вивчення МРТ-знімків 26 астронавтів, зроблених до і після їхніх польотів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Вчені порівняли ці знімки зі знімками 24 добровольців, які брали участь у дослідженні.

Учасники дослідження провели 60 днів, лежачи під кутом у шість градусів донизу, щоб імітувати рух рідин, спрямований до голови, і зміщення органів у тілі в стані невагомості.

Вчені виявили значні відмінності між мозком астронавтів і добровольців. Хоча у тих і інших відбулося зміщення мозку, в астронавтів він змістився більше. Виявилося, що чим довше астронавти перебували в космосі, тим більш явними ставали ці зміни. Додаткова моторна кора, яка допомагає контролювати рухи, змістилася вгору приблизно на 2,5 міліметра в астронавтів, які перебували в космосі близько року.

Дослідження показало, що в міру руху мозок стискається у верхній і задній частинах, тоді як інші ділянки мозку розтягуються. Це помітно впливає на рівновагу і координацію людини. Астронавти, у яких спостерігалося найбільше зміщення мозку, зазнавали найбільших труднощів з утриманням рівноваги після повернення на Землю.

За словами вчених, результати дослідження мають вирішальне значення для розуміння впливу космічного польоту на мозок і поведінку людини.

Хоча мозок здебільшого повертається у своє нормальне положення за кілька місяців після повернення на Землю, вченим потрібно провести нові дослідження, щоб забезпечити безпечніші умови для триваліших космічних польотів, наприклад, на Марс.

Потрібне більш детальне розуміння наслідків зміщення і деформацій головного мозку, пов'язаних із космічними польотами, кажуть автори дослідження.

