Космический полет меняет мозг человека неожиданным образом: что выяснили ученые

Ученые выяснили, что в условиях невесомости в космосе у людей происходит смещение, растяжение и сжатие мозга.

Уже известно, что космические полеты оказывают физическое воздействие на астронавтов. У них возникает атрофия мышц, кости становятся более тонкими и хрупки, а также происходит смещение движения жидкостей в теле. Теперь же ученые обнаружили еще одну проблему. Пребывание в космосе приводит к изменению формы мозга человека. Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На Земле гравитация помогает удерживать мозг в неподвижном положении, а окружающая его спинномозговая жидкость действует как амортизатор. Ученые уже знали, что без влияния нормальной гравитации мозг движется вверх, но новое исследование показало, что он также растягивается и сжимается.

Відео дня

Ученые пришли к этому выводу после изучения МРТ-снимков 26 астронавтов, сделанных до и после их полетов на Международную космическую станцию (МКС). Ученые сравнили эти снимки со снимками 24 добровольцев, участвовавших в исследовании.

Участники исследования провели 60 дней, лежа под углом в шесть градусов вниз, чтобы имитировать движение жидкостей, направленное к голове, и смещение органов в теле в состоянии невесомости.

Ученые обнаружили, значительные различия между мозгом астронавтов и добровольцев. Хотя у тех и других произошло смещение мозга, у астронавтов он сместился больше. Оказалось, что чем дольше астронавты находились в космосе, тем более явными становились эти изменения. Дополнительная моторная кора, которая помогает контролировать движения, сместилась вверх примерно на 2,5 миллиметра у астронавтов, которые находись в космосе около года.

Исследование показало, что по мере движения мозг сжимается в верхней и задней частях, в то время как другие области мозга растягиваются. Это заметно влияет на равновесие и координацию человека. Астронавты, у которых наблюдалось самое большое смещение мозга, испытывали самые большие трудности с удержанием равновесия после возвращения на Землю.

По словам ученых, результаты исследования имеют решающее значение для понимания влияния космического полета на мозг и поведение человека.

Хотя мозг в основном возвращается в свое нормальное положение через несколько месяцев после возвращения на Землю, ученым нужно провести новые исследования, чтобы обеспечить более безопасные условия для более длительных космических полетов, например, на Марс.

Нужно более детальное понимание последствий смещения и деформаций головного мозга, связанных с космическими полетами, говорят авторы исследования.

Как уже писал Фокус, ученые провели уникальный эксперимент в космосе с бактериями и вирусами, которые их атакуют. Результаты исследования показали нечто странное: вирусы стали опаснее в космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, насколько глубоко можно провалиться в Солнце. Вы бы смогли проникнуть на удивление глубоко в недра Солнца, если бы решили несколько проблем.