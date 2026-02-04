Перед колонизацией Луны и Марса, людям нужно решить проблему с детьми, - ученые

Эксперты предупреждают, что мы совершенно не готовы к рождению детей в космосе. Поэтому нужно сначала разобраться с этой проблемой, прежде, чем мы сможем колонизировать другие планеты.

Если человечество действительно надеется колонизировать Солнечную систему, оно должно преодолеть проблему, которая, пожалуй, сложнее любой технологической преграды: размножение человека за пределами Земли. Эксперты утверждают, что вопрос защиты репродуктивного здоровья космических путешественников и даже возможности зачать детей в космосе является неотложной задачей. Авторы исследования предупреждают, что по мере увеличения расстояния и продолжительности пилотируемых космических полетов, опасности космоса представляют все большую угрозу для фертильности и эмбрионального развития. Исследование опубликовано в журнале Reproductive BioMedicine Online, пишет Gizmodo.

По словам ученых, уже сейчас нужно подготовиться к рискам для репродуктивного здоровья людей, ведь растет интерес к создана колоний на Луне и Марсе. Пока что размножение людей в космосе остается отдаленной перспективой, но необходимо уже сейчас понимать, как решать биологические и медицинские проблемы, которые могут возникнуть во время длительных миссий в космосе.

Поскольку человеческий организм эволюционировал на Земле, он настроен на функционирование в условиях окружающей среды нашей планеты. Поэтому космос совершенно несовместим с нашей биологией и физиологией. Самыми большими опасностями для репродуктивного здоровья людей в космосе являются космическая радиация и микрогравитация. Первая может повреждать ДНК и повышать риск развития рака, в то время как вторая нарушает гормональную регуляцию и эмбриональное развитие.

Также ученые называют среди угроз космоса для человека токсичную пыль на лунной и марсианской поверхности, ограниченность ресурсов, а также химическое или микробное загрязнение внутри космических кораблей и герметичных поселений. Это может нанести вред здоровью матери и плода. Пребывание в космосе также может нарушать циркадные ритмы людей, что приводит к гормональному дисбалансу и снижению фертильности, а также вызывать психологический стресс, который может ухудшить репродуктивную функцию, говорят авторы исследования.

В долгосрочной перспективе длительное воздействие опасных условий космоса может привести к повреждению репродуктивной системы людей и наследственным рискам, включая генетические изменения у детей.

Прежде чем ученые смогут заняться решением этих проблем, им необходимо восполнить критические пробелы в знаниях о них. Пока что есть мало данных о том, как действует репродуктивная функция людей во время длительных космических полетов, говорят ученые.

Авторы исследования считают, что будущие исследования должны быть направлены на улучшение нашего понимания того, как космические опасности влияют на различные этапы репродуктивного процесса. Эти знания помогут ученым разработать более эффективные стратегии защиты репродуктивного здоровья человека.

В то же время эксперты говорят, что ученые не будут отправлять беременных женщин в космос для исследований. Вместо этого они будут полагаться на смоделированные условия для изучения репродуктивных рисков космических полетов.

Авторы говорят, что несмотря на отдаленную перспективу колонизации Солнечной системы, действовать нужно уже сейчас и готовиться к этому. Человечество может заселить другие миры и нужно понимать, каким образом люди смогут создать там такое же устойчивое общество, как и на Земле.

