Виявлено прихований космічний тунель, що з'єднує Землю з далекими зірками (фото)

Астрономи виявили міжзоряні тунелі, що з'єднують області гарячого газу в нашій галактиці Чумацький Шлях з областями утворення нових зірок. Ці тунелі були виявлені всередині Місцевої бульбашки, структури, де розташована Сонячна система. Це відкриття змінює уявлення про міжзоряний простір, який довгий час вважався абсолютною порожнечею. Дані, отримані за допомогою космічного телескопа eROSITA, показують, що міжзоряні тунелі — це ознака більш взаємопов'язаного і динамічного Всесвіту, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Daily Galaxy.

Вчені кажуть, що нові дані показують, що міжзоряний простір являє собою не порожнечу, а має складну мережу міжзоряних тунелів. Вони, ймовірно, утворилися внаслідок вибухів наднових (так помирають масивні зірки) мільйони років тому. Ці тунелі дозволяють циркулювати матерії та енергії по всій галактиці Чумацький Шлях.

Про те, що такі тунелі існують, астрономи дізналися під час дослідження Місцевої бульбашки, великого регіону з дуже гарячого газу, шириною приблизно 300 світлових років. Температура газу в Місцевому міхурі, де розташована Сонячна система, перевищує мільйон градусів Цельсія. Ця бульбашка, як вважають вчені, була створена вибухами наднових у дуже далекому минулому.

Візуалізація Місцевого міхура та сусідніх структур

Згідно зі спостереженнями eROSITA, ця бульбашкова порожнина розділена на дві частини, які мають різну температуру: холодніша і гарячіша частина.

Міжзоряні тунелі являють собою порожнини гарячого газу, орієнтовані таким чином, що утворюють коридори, які з'єднують різні області нашої галактики. Зокрема, вони з'єднують Сонячну систему з іншими зоряними системами. Ці міжзоряні тунелі пов'язують зони з гарячим газом у Чумацькому Шляху з областями утворення нових зірок.

Вчені вважають, що вибухи наднових залишили після себе мережу взаємопов'язаних міжзоряних тунелів, які утворюють систему циркуляції матерії та енергії. Ці тунелі мають вирішальне значення для розуміння руху гарячого газу і його впливу на динаміку нашої галактики. Вони можуть відігравати ключову роль у таких процесах, як поширення космічних променів і утворення нових зірок.

Виявлення цих міжзоряних тунелів кидає виклик традиційному уявленню про міжзоряний простір як про порожнечу.

