Перська затока цікава не тільки Трампу, а й НЛО: білі кулі порушили закони фізики (відео)

На відеозаписі кілька НЛО у формі куль летять над Перською затокою. У цьому регіоні часто спостерігаються непізнані аномальні явища.

Джеремі Корбелл, журналіст-розслідувач, режисер документальних фільмів і співведучий подкасту WEAPONIZED, представив відеозапис, імовірно отриманий від джерел в американській розвідці. На відео зображено три дивні об'єкти, що пролітають над Перською затокою 23 серпня 2012 року. Хвилинний запис було зроблено безпілотником ВПС США MQ-9 Reaper, який використовував спеціальну технологію інфрачервоної зйомки, пише Daily Mail.

За словами Корбелла і співведучого подкасту Джорджа Кнаппа, Пентагон описав ці три об'єкти, що світяться, як кулі, що летять строєм, а не як один трикутний об'єкт. На відео видно, як один з об'єктів раптово переміщається назад, позаду двох інших, а потім, мабуть, різко прискорюється вперед, щоб очолити групу.

Корбелл каже, що ці світні кулі, схоже, діяли скоординовано, підтримуючи рівні відстані без будь-яких видимих крил, хвостів або вихлопних газів двигунів.

Він зазначив, що це відео показує, що НЛО демонструють незвичайні рухи в польоті, які порушують основні закони фізики. В даному випадку одна з куль, що рухається між двома іншими, демонструвала явні ознаки миттєвого прискорення без видимої тяги, чого людські літальні апарати не можуть робити.

Корбелл зазначив, що Міністерство оборони США офіційно позначило ці кулі як непізнані аномальні явища, що тепер є новим терміном для НЛО. Повідомляється, що відео було поміщено в окремий архів спеціально для доказів існування нелюдських літальних апаратів або об'єктів, які явно не були птахами, повітряними кулями або іншими зрозумілими предметами.

НЛО були помічені над Перською затокою Фото: Daily Mail

Ведучі подкасту WEAPONIZED додали, що достовірність спостереження беззаперечна, оскільки відео було знято військовими з використанням технології, яка збирає більше даних, ніж стандартна камера.

Також ведучі зазначили, що в районі, де було зроблено цей запис, між Саудівською Аравією та Іраном, останніми роками помічали багато НЛО. При цьому екіпажі кораблів ВМС США в цьому регіоні повідомляють про численні зустрічі з яскравими об'єктами в небі.

Офіційно уряд США і Пентагон заявили, що ніколи не було виявлено жодних фізичних доказів існування позаземних істот або інопланетних літальних апаратів.

Ведучі подкасту зазначили, що підрозділ Пентагону, відповідальний за розслідування всіх інцидентів з НЛО, опублікував дуже мало відеозаписів, які демонструють явні спостереження НЛО, незважаючи на те, що громадськість отримує такі відео від джерел у військовій сфері.

