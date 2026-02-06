Персидский залив интересен не только Трампу, но и НЛО: белые шары нарушили законы физики (видео)

На видеозаписи несколько НЛО в форме шаров летят над Персидским заливом. В этом регионе часто наблюдаются неопознанные аномальные явления.

Джереми Корбелл, журналист-расследователь, режиссер документальных фильмов и соведущий подкаста WEAPONIZED, представил видеозапись, предположительно полученную от источников в американской разведке. На видео запечатлены три странных объекта, пролетающие над Персидским заливом 23 августа 2012 года. Минутная запись была сделана беспилотником ВВС США MQ-9 Reaper, который использовал специальную технологию инфракрасной съемки, пишет Daily Mail.

НЛО можно увидеть начиная с отметки 3:10

По словам Корбелла и соведущего подкаста Джорджа Кнаппа, Пентагон описал эти три светящихся объекта как шары, летящие строем, а не как один треугольный объект. На видео видно, как один из объектов внезапно перемещается назад, позади двух других, а затем, по-видимому, резко ускоряется вперед, чтобы возглавить группу.

Корбелл говорит, что эти светящиеся шары, похоже, действовали скоординированно, поддерживая равные расстояния без каких-либо видимых крыльев, хвостов или выхлопных газов двигателей.

Он отметил, что это видео показывает, что НЛО демонстрируют необычные движения в полете, которые нарушают основные законы физики. В данном случае один из шаров, движущийся между двумя другими, демонстрировал явные признаки мгновенного ускорения без видимой тяги, чего человеческие летательные аппараты не могут делать.

Корбелл отметил, что Министерство обороны США официально обозначило эти шары как неопознанные аномальные явления, что теперь является новым термином для НЛО. Сообщается, что видео было помещено в отдельный архив специально для доказательств существования нечеловеческих летательных аппаратов или объектов, которые явно не являлись птицами, воздушными шарами или другими объяснимыми предметами.

НЛО были замечены над Персидским заливом Фото: Daily Mail

Ведущие подкаста WEAPONIZED добавили, что достоверность наблюдения неоспорима, поскольку видео было снято военными с использованием технологии, которая собирает больше данных, чем стандартная камера.

Также ведущие отметили, что в районе, где была сделана эта запись, между Саудовской Аравией и Ираном, в последние годы замечали много НЛО. При этом экипажи кораблей ВМС США в этом регионе сообщают о многочисленных встречах с яркими объектами в небе.

Официально правительство США и Пентагон заявили, что никогда не было обнаружено никаких физических доказательств существования внеземных существ или инопланетных летательных аппаратов.

Ведущие подкаста отметили, что подразделение Пентагона, отвечающее за расследование всех инцидентов с НЛО, опубликовало очень мало видеозаписей, демонстрирующих явные наблюдения НЛО, несмотря на то, что в общественность получает такие видео от источников в военной сфере.

