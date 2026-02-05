Астрономы-любители чудом получили сигнал от аппарата "Вояджер-1": где он сейчас находится

Зонд NASA “Вояджер-1” 14 лет назад покинул пределы Солнечной системы и сейчас находится на расстоянии более 170 астрономических единиц от Земли. Несмотря на это астрономам-любителям все же удалось его обнаружить.

Астрономы-любители с помощью радиотелескопа Двингело в Нидерландах получили сигнал от космического аппарата NASA "Вояджер-1". Он находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от нас в межзвездном пространстве, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены в космос в 1977 году и провели исследования четырех огромны планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана. "Вояджер-1" покинул Солнечную систему в 2012 году, а через шесть лет это сделал "Вояджер-2". Первый аппарат сейчас находится на расстоянии более 170 астрономических единиц от нас или примерно 25 миллиардов километров.

Ожидается, что 13 ноября 2026 года "Вояджер-1" войдет в историю как первый созданный человеком аппарат, который достиг расстояния в один световой день от Земли. Это примерно 25,9 миллиардов километров. Таким образом сигналы от зонда будут идти с задержкой в одни земные сутки.

Несмотря на все свои научные достижения оба зонда NASA уже демонстрируют признаки сильного износа и это не удивительно, учитывая их возраст, а также суровые условии космоса. У "Вояджер-1" заканчивается топливо, и он не может обеспечивать энергией все научные приборы. Поэтому NASA пришлось отключить многие из них. В 2024 году зонд начал присылать странные сигналы, содержащие набор единиц и нулей, вместо обычной информации о своем состоянии и окружающей среде. Учены пришлось отключить основной передатчик и перейти на передатчик, который не использовался с 1981 года. С тех пор связь с "Вояджер-1" остается стабильной и радиотелескопы Сети дальней связи NASA регулярно получают данные несмотря на огромное расстояние.

Радиотелескоп Двингело Фото: Wikipedia

Теперь же группа астрономов-любителей с помощью радиотелескопа Двингело, который, казалось бы, не может принимать настолько слабые сигналы из космоса, все же обнаружили сигнал от зонда "Вояджер-1". Астрономам пришлось приложить немало усилий, чтобы найти этот слабый сигнал в данных радиотелескопа. Они использовали прогнозы для коррекции доплеровского сдвига частоты, вызванного движением Земли и аппарата NASA.

Несмотря на то, что радиотелескоп Двингело намного меньше, чем те, которые входят в Сеть дальней космической связи NASA, он смог принять сигнал, что сделало его одним из немногих телескопов на Земле, установивших связь с "Вояджер-1".

К сожалению, миссия космического аппарата NASA постепенно подходит к концу. Из-за уменьшения количества топлива ожидается, что "Вояджер-1" окончательно отключится в начале 2030-х годов. Таким образом ни астрономы-любители, ни NASA практически не смогут обнаружить космический аппарат.

Фокус уже писал о том, сможет ли зонд "Вояджер-1" пережить столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды.

Также Фокус писал о том, что астрономы утверждают, что в центре нашей галактики Млечный Путь может находиться не сверхмассивная черная дыра, а огромное скопление таинственной темной материи.