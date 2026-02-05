Астрономи-аматори дивом отримали сигнал від апарата "Вояджер-1": де він зараз перебуває

Зонд NASA "Вояджер-1" 14 років тому покинув межі Сонячної системи і зараз перебуває на відстані понад 170 астрономічних одиниць від Землі. Попри це астрономам-аматорам все ж вдалося його виявити.

Астрономи-аматори за допомогою радіотелескопа Двінгело в Нідерландах отримали сигнал від космічного апарату NASA "Вояджер-1". Він перебуває на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від нас у міжзоряному просторі, пише IFLScience.

Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" було запущено в космос 1977 року, вони провели дослідження чотирьох величезних планет Сонячної системи: Юпітера, Сатурна, Нептуна й Урана. "Вояджер-1" покинув Сонячну систему 2012 року, а через шість років це зробив "Вояджер-2". Перший апарат зараз перебуває на відстані понад 170 астрономічних одиниць від нас або приблизно 25 мільярдів кілометрів.

Очікується, що 13 листопада 2026 року "Вояджер-1" увійде в історію як перший створений людиною апарат, який досяг відстані в один світловий день від Землі. Це приблизно 25,9 мільярдів кілометрів. Таким чином сигнали від зонда йтимуть із затримкою в одну земну добу.

Попри всі свої наукові досягнення обидва зонди NASA вже демонструють ознаки сильного зносу, і це не дивно, враховуючи їхній вік, а також суворі умови космосу. У "Вояджер-1" закінчується паливо, і він не може забезпечувати енергією всі наукові прилади. Тому NASA довелося відключити багато з них. У 2024 році зонд почав надсилати дивні сигнали, що містять набір одиниць і нулів, замість звичайної інформації про свій стан і навколишнє середовище. Вченим довелося відключити основний передавач і перейти на передавач, який не використовувався з 1981 року. Відтоді зв'язок із "Вояджером-1" залишається стабільним, і радіотелескопи Мережі дальнього зв'язку NASA регулярно отримують дані, незважаючи на величезну відстань.

Радіотелескоп Двінгело Фото: Wikipedia

Тепер же група астрономів-аматорів за допомогою радіотелескопа Двінгело, який, здавалося б, не може приймати настільки слабкі сигнали з космосу, все ж виявили сигнал від зонда "Вояджер-1". Астрономам довелося докласти чимало зусиль, щоб знайти цей слабкий сигнал у даних радіотелескопа. Вони використовували прогнози для корекції доплерівського зсуву частоти, спричиненого рухом Землі та апарату NASA.

Незважаючи на те, що радіотелескоп Двінгело набагато менший, ніж ті, що входять до Мережі далекого космічного зв'язку NASA, він зміг прийняти сигнал, що зробило його одним із небагатьох телескопів на Землі, які встановили зв'язок із "Вояджером-1".

На жаль, місія космічного апарату NASA поступово добігає кінця. Через зменшення кількості палива очікується, що "Вояджер-1" остаточно відключиться на початку 2030-х років. Таким чином ні астрономи-аматори, ні NASA практично не зможуть виявити космічний апарат.

