Китай отправил на орбиту секретный космический самолет с новой миссией: что известно (фото)

Состоялся четвертый запуск в космос китайского многоразового космического самолета “Шэньлун”. Этот самолет считается потенциальным конкурентом американского космического самолета X-37B.

В субботу, 7 февраля, состоялся успешный запуск китайского космического самолета "Шэньлун" на борту ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". Это был уже четвертый запуск этого самолета с 2020 года, но снова Китай сохраняет секретность вокруг миссии, пишет SpaceNews.

Хотя экспериментальный многоразовый самолет Китая не имеет официального названия, китайские любители космоса называют его "Шэньлун", то есть "Божественный дракон". Это название также часто используют западные эксперты, которые следят за космической отраслью Китая. Эксперты называют китайский космический самолет потенциальным конкурентом не менее секретного американского космического самолета X-37B.

Новый запуск стал четвертым для "Шэньлун" с момента его первого полета в космос в 2020 году. Китай вновь не сообщает никаких подробностей о новой миссии на орбиту. Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, во время четвертой миссии состоится "технологически проверка многоразовых космических аппаратов для обеспечения технической поддержки мирного использования космоса". Как и раньше, Космические силы США будут проводить наблюдение за китайским секретным космическим самолетом.

Разработка многоразовых космических аппаратов считается критически важной для увеличения частоты и снижения стоимости каждой миссии в космосе. Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, эта миссия является еще одним этапом для китайской программы многоразовых космических аппаратов.

Китай не предоставил фотографий или информации о самолете "Шэньлун", поэтому существуют лишь предполагаемые изображения данного беспилотного аппарата Фото: South China Morning Post

Первый полет "Шэньлун" начался 4 сентября 2020 года и завершился через 2 дня. Китайские СМИ тогда назвали это важным прорывом в китайских исследованиях в области технологий многоразовых космических аппаратов.

Второй полет начался 5 августа 2022 года. Китайские космический самолет вернулся через 276 дней, которые он провел на орбите.

Третий полет начался 14 декабря 2023 года и завершился через 268 дней в сентябре 2024 года.

Все три предыдущие миссии "Шэньлун" включали вывод на орбиту небольшого неизвестного объекта. Во время второй и третьей миссии, согласно сообщениям западных экспертов, самолет выполнял орбитальные полеты вместе с выпущенным объектом, когда проводились маневры сближения между ними. Космический самолет и выпущенный объект летели рядом таким образом, что это демонстрировало потенциальную технологию дозаправки или ремонта спутников.

Во время третьей миссии американские специалисты по отслеживанию космических аппаратов сообщили о передаче сигналов над Северной Америкой, что позволяет предположить, что китайский космический самолет также может использоваться в качестве многоразовой платформы радиоэлектронной разведки.

Западные эксперты предполагают, что китайский самолет может быть похож по размеру и функциям на космический самолет X-37B Космических сил США Фото: Boeing

Фокус уже писал о том, что западные эксперты считают, что таинственный китайский космический самолет имеет военное применение.

Китай не предоставил фотографий или информации о самолете "Шэньлун", поэтому существуют лишь предполагаемые изображения данного беспилотного аппарата. Западные эксперты предполагают, что этот самолет может быть похож по размеру и функциям на космический самолет X-37B Космических сил США.

Как уже писал Фокус, X-37B был запущен в космос 22 августа 2025 года для выполнения уже восьмой секретной миссии на орбите. Хотя большинство технологий, которые находятся на борту X-37B засекречены, известно, что на орбите будут проведены испытания новой системы лазерной связи, а также навигационной системы, которая может заменить GPS.