Китай відправив на орбіту секретний космічний літак із новою місією: що відомо (фото)

Відбувся четвертий запуск у космос китайського багаторазового космічного літака "Шеньлун". Цей літак вважається потенційним конкурентом американського космічного літака X-37B.

У суботу, 7 лютого, відбувся успішний запуск китайського космічного літака "Шеньлун" на борту ракети-носія "Чанчжен-2F". Це був уже четвертий запуск цього літака з 2020 року, але знову Китай зберігає секретність навколо місії, пише SpaceNews.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча експериментальний багаторазовий літак Китаю не має офіційної назви, китайські любителі космосу називають його "Шеньлун", тобто "Божественний дракон". Цю назву також часто використовують західні експерти, які стежать за космічною галуззю Китаю. Експерти називають китайський космічний літак потенційним конкурентом не менш секретного американського космічного літака X-37B.

Відео дня

Новий запуск став четвертим для "Шеньлуна" з моменту його першого польоту в космос у 2020 році. Китай знову не повідомляє жодних подробиць про нову місію на орбіту. Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, під час четвертої місії відбудеться "технологічна перевірка багаторазових космічних апаратів для забезпечення технічної підтримки мирного використання космосу". Як і раніше, Космічні сили США проводитимуть спостереження за китайським секретним космічним літаком.

Розробка багаторазових космічних апаратів вважається критично важливою для збільшення частоти і зниження вартості кожної місії в космосі. Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, ця місія є ще одним етапом для китайської програми багаторазових космічних апаратів.

Китай не надав фотографій або інформації про літак "Шеньлун", тому існують лише передбачувані зображення цього безпілотного апарата Фото: ленивый кот

Перший політ "Шеньлуна" розпочався 4 вересня 2020 року і завершився через 2 дні. Китайські ЗМІ тоді назвали це важливим проривом у китайських дослідженнях у галузі технологій багаторазових космічних апаратів.

Другий політ розпочався 5 серпня 2022 року. Китайський космічний літак повернувся через 276 днів, які він провів на орбіті.

Третій політ почався 14 грудня 2023 року і завершився через 268 днів у вересні 2024 року.

Усі три попередні місії "Шеньлун" включали виведення на орбіту невеликого невідомого об'єкта. Під час другої і третьої місії, згідно з повідомленнями західних експертів, літак виконував орбітальні польоти разом із випущеним об'єктом, коли проводилися маневри зближення між ними. Космічний літак і випущений об'єкт летіли поруч таким чином, що це демонструвало потенційну технологію дозаправлення або ремонту супутників.

Під час третьої місії американські фахівці з відстеження космічних апаратів повідомили про передачу сигналів над Північною Америкою, що дає змогу припустити, що китайський космічний літак також може використовуватися як багаторазова платформа радіоелектронної розвідки.

Західні експерти припускають, що китайський літак може бути схожим за розміром і функціями на космічний літак X-37B Космічних сил США Фото: Boeing

Фокус уже писав про те, що західні експерти вважають, що таємничий китайський космічний літак має військове застосування.

Китай не надав фотографій або інформації про літак "Шеньлун", тому існують лише ймовірні зображення цього безпілотного апарату. Західні експерти припускають, що цей літак може бути схожий за розміром і функціями на космічний літак X-37B Космічних сил США.

Як уже писав Фокус, X-37B був запущений у космос 22 серпня 2025 року для виконання вже восьмої секретної місії на орбіті. Хоча більшість технологій, які перебувають на борту X-37B, засекречені, відомо, що на орбіті будуть проведені випробування нової системи лазерного зв'язку, а також навігаційної системи, яка може замінити GPS.