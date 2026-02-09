Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS залишає Сонячну систему: виявлено несподівану поведінку (фото)

Вважається, що комети під час віддалення від Сонця повинні ставати тьмяними і в них не відбувається активний викид газу та пилу. Але 3I/ATLAS є не дуже звичайною кометою.

За допомогою космічного телескопа NASA SPHEREx астрономи провели спостереження за міжзоряним об'єктом 3I/ATLAS, який є кометою, що прибула з іншої зоряної системи. Виявилося, що комета несподівано збільшила свою яскравість і викинула в космос водяну пару, вуглекислий газ і органічні сполуки за два місяці після близької зустрічі із Сонцем. Зараз 3I/ATLAS залишає Сонячну систему і нові дані дають змогу краще зрозуміти її хімічний склад. Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише Space.

У грудні 2025 року за міжзоряною кометою 3I/ATLAS спостерігав інфрачервоний космічний телескоп SPHEREx. Спостереження проводилися через два місяці після того, як гість з іншої зоряної системи максимально зблизився із Сонцем. Тоді яскравість комети сильно зросла і навколо її ядра утворилася велика газова оболонка, відома як кома. Вона з'явилася через те, що тепло і випромінювання Сонця нагріли комету, що призвело до випаровування льодів.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS після цього повинна була зменшити свою яскравість і припинити викиди хімічних речовин у космос, але як показали нові дані, цього не сталося. Яскравість 3I/ATLAS знову значно збільшилася і водночас було виявлено викид водяної пари, вуглекислого газу та органічних сполук із ядра комети. Крім великої коми астрономи також виявили наявність хвоста грушоподібної форми, утвореного викидом пилу в міру посилення активності комети.

На фотографіях показано інфрачервоне випромінювання, що випускається пилом, водяною парою, органічними молекулами і вуглекислим газом, що містяться в комі комети 3I/ATLAS Фото: solar-system

За словами вчених, ці дані дають найбільш чітке уявлення про хімічний склад міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який утворився біля іншої зірки.

Нагадуємо, що 3I/ATLAS є лише третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, будь-коли виявленим у Сонячній системі, після 1I/Оумуамуа, виявленого 2017 року, і 2I/Борисов, виявленого 2019 року.

Оскільки міжзоряна комета 3I/ATLAS виникла за межами Сонячної системи, вона надає унікальну можливість порівняти її хімічний склад зі складом місцевих комет. Подібності та відмінності між ними можуть допомогти астрономам визначити, чи є вихідні матеріали для планет і життя спільними для всього Чумацького Шляху. У складі комети 3I/ATLAS було виявлено сполуки, які відіграють важливу роль у формуванні планет, а також у появі життя.

Астрономи вважають, що причиною такого несподіваного викиду газу і пилу з ядра комети вже після зближення з Сонцем, може бути те, що мільйони років об'єкт не наближався до інших зірок і на його поверхні утворилася тверда кора. Але тепло і випромінювання Сонця поступово розтопили цю кору і приховані всередині льоди почали виходити назовні. При цьому вони сублімувалися, тобто відразу ж перейшли з твердого стану в газоподібний.

