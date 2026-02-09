Марс подождет: Илон Маск собирается построить город на Луне, названа дата

Хотя ранее Илон Маск заявлял о том, что в приоритете у компании SpaceX является освоение Марса и строительство там поселения, теперь оказалось, что планы изменились.

Илон Маск, владелец компании SpaceX заявил о том, что его компания переключает свое внимание с Марса на Луну. Миллиардер написал в социальной сети Х, что его компания может построить на Луне город уже через 10 лет, пишет Business Insider.

В течение последних нескольких лет Маск говорил о том, что приоритетом для его компании SpaceX является освоение Марса и создание там полноценного поселения. Миллиардер неоднократно заявлял, что ракета Starship, созданная SpaceX сможет отправить на Марс тысячи людей.

В 2020 году Маск заявил о том, что уже через четыре года с помощью его новой ракеты состоится первая высадка человека на Марсе, а затем начнется строительство города на Красной планете. Но прошло уже 6 лет и этого так и не произошло. Ракета Starship все еще проходит стадию испытаний, хотя в прошлом году два таких испытания были признаны успешными.

В социальной сети Х Илон Маск написал, что теперь SpaceX переключает свое внимание с Марса на создание города на Луне. И этот город может быть построен менее чем через 10 лет. Миллиардер заявил, что первостепенной задачей для его компании теперь является освоение Луны, но планы на освоение Марса также остаются. Хотя там город может быть построен в течение 20 лет. При этом строительство города на Марсе, компания Илона Маска, по его словам, планирует начать через 5-7 лет.

Миллиардер аргументировал изменение планов тем, что строительство города на Луне займет меньше времени, чем на Марсе. Это связано с тем, что полет на Марс возможен только тогда, когда Земля и Красная планета выстраиваются в ряд каждые 26 месяцев, но сам полет займет полгода. В то время как на Луну можно летать каждые 10 дней, а время полета составляет примерно 2 дня.

"Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство города на Луне, чем на Марсе", — написал Маск.

Напоминаем, что SpaceX заключила контракт с NASA на создание посадочного модуля для астронавтов на базе космического корабля Starship, который должен доставить астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-3". Пока что разработка этого модуля продолжается и это стало одной из причин того, что возвращение NASA на Луну может состоятся позже, чем планировалось, а именно в 2028 году.

Также напоминаем, что NASA перенесло запуск лунной пилотируемой миссии "Артемида-2" с февраля на март из-за технических проблем, выявленных у ракеты-носителя Space Launch System. В рамках этой миссии астронавты впервые с 1972 года окажутся возле Луны и проведут тестирование технологий, которые позволят экипажу миссии "Артемида-3" высадиться на поверхность Луны.

