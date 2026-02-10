На МКС не хватает астронавтов: NASA отложило планируемый полет на орбитальную станцию (фото)

Пока что миссия Crew-12 может быть отправлена на Международную космическую станцию 12 февраля, если позволят погодные условия. Но эта дата не окончательная.

Уже почти месяц на борту Международной космической станции (МКС) находится всего 3 астронавта и это минимально возможный экипаж для орбитального аванпоста. Для того, чтобы довести количество членов экипажа до стандартного для МКС, то есть семи человека, в космос нужно отправить астронавтов миссии Crew-12. Но запуск перенесли и может он будет отложен снова, пишет Space.

Миссия Crew-12 включает в себя таких астронавтов: Джессика Меир и Джек Хэтэуэй из NASA, Софи Адено из Европейского космического агентства и россиянин Андрей Федяев. На борту космического корабля SpaceX Crew Dragon они должны отправиться на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 со стартовой площадки в Космическом центре NASA имени Кеннеди в штате Флорида. Эти астронавты должны стать новыми членами экипажа МКС.

Экипаж миссии Crew-12. Слева направо: Андрей Федяев, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Софи Адено Фото: NASA

Изначально запуск Crew-12 был запланирован на 11 февраля, но теперь перенесен на 12 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно метеопрогнозу, в районе запуска существует зона низкого давления с очень сильным ветром. Это создает опасность для экипажа. Но погода остается неблагоприятной, а потому запланированный на 12 февраля запуск на МКС может быть снова отложен, согласно заявлению NASA.

Представители NASA заявили, что все готово к запуску, но нужно, чтобы погода позволила это сделать.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на вершине готова к запуску миссии Crew-12 Фото: SpaceX

Миссия Crew-12 имеет большое значение для продолжения стабильной работы МКС, где сейчас осталось всего 3 астронавта из необходимого экипажа в 7 человек. Минимальный экипаж на орбитальной станции находится с 15 января, когда NASA совратило первую в истории МКС медицинскую эвакуацию экипажа, как уже писал Фокус. Четверо астронавтов миссии Crew-12 завершили свою работу на орбите на месяц раньше запланированного срока из-за неназванной болезни у одного из членов экипажа.

Возможно, ситуацию с запуском Crew-12 также усложняют другие запуски ракет и испытания, запланированные на мысе Канаверал. Напоминаем, что на другой стартовой площадке находится ракета NASA Space Launch System, где инженеры продолжают решать проблему с утечкой топлива, которая привела к переносу исторической пилотируемой лунной миссии "Артемида-2", как уже писал Фокус. Согласно сообщению NASA, если все проблемы будут решены, то первый полет астронавтов к Луне за 54 года состоится уже 6 марта.

В NASA заявили, что пока нет конфликтов между разными миссиями, а потому надежда на то, что новый экипаж вскоре отправится на МКС.

