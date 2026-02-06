На Землю прилетів чорний камінь із Марса: у ньому знайшли те, чого не існує на планеті (фото)

За допомогою нейтронного сканування вчені вивчили один і найвідоміших марсіанських метеоритів "Чорна красуня". Виявилося, що він містить більше води, ніж передбачалося. Цей метеорит доводить, що Марс у минулому мав багато води на поверхні.

Учені виявили велику кількість стародавньої води у складі одного з найстаріших і найвідоміших метеоритів, що прилетіли на Землю з Марса. Дивовижне відкриття, зроблене за допомогою нейтронного сканування, додає доказів того, що на Червоній планеті була рідка вода на поверхні. Можливо, ця вода могла створити умови для процвітання марсіанського життя. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Метеорит NWA 7034, більш відомий як "Чорна красуня", є чорним каменем вагою приблизно 320 грамів. Його виявили 2011 року в Сахарі, але невідомо, коли він упав на Землю.

Вважається, що цей метеорит був викинутий з поверхні Марса приблизно 10 мільйонів років тому під час удару астероїда. Але камінь складається з речовини, вік якої оцінюється щонайменше в 4,4 мільярда років. Таким чином NWA 7034 є найстарішим марсіанським метеоритом, виявленим на Землі.

Минулі дослідження показали, що "Чорна красуня" містить давню воду. Але досі вченим доводилося відламувати шматки від метеорита, щоб належним чином вивчити укладену в ньому воду, що обмежувало їхні можливості.

Автори нового дослідження використали для сканування метеорита без його руйнування нейтронну комп'ютерну томографію (КТ). Вона використовує нейтрони замість рентгенівських променів (як звичайна КТ для сканування, наприклад, тіла людини) для сканування досліджуваного об'єкта. Цей метод сканування дає змогу краще побачити матеріали, що містяться в метеориті, і найголовніше, краще виявити водень — один із ключових компонентів води.

Вчені виявили, що вода становить близько 0,6% маси марсіанського метеорита, що відповідає шматочку породи розміром приблизно з людський ніготь. Це може здатися не так вже й багато, але це набагато більше, ніж передбачалося раніше.

Більша частина цієї води міститься в крихітних фрагментах багатого воднем оксигідроксиду заліза (FeHO2), який схожий на основний компонент іржі та утворюється під час реакції заліза з водою під високим тиском.

Така велика кількість води в метеориті дивує, адже зараз на Марсі дуже мало води. Але це відкриття вказує на те, що на Червоній планеті в минулому було багато рідкої води на поверхні, як показують й інші дослідження.

Сучасний сухий Марс ще 2-3 мільярди років тому був водним світом, як вважають учені. там були океани, моря, річки та озера. І таке середовище могло підтримувати позаземне життя. Але більша частина цієї води зникла, хоча частина її збереглася у вигляді льоду в полярних регіонах Марса, а також під поверхнею.

