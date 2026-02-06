Комета C/2026 A1 буде видна в небі навіть удень: астрономи розповіли, коли дивитися вгору (фото)

Астрономи виявили нову комету, яка може бути знищена під час близької зустрічі з Сонцем на початку квітня. Але якщо вона виживе, що може виявитися однією з найяскравіших комет у небі за останні роки.

Нова комета C/2026 A1 (MAPS), яка зараз наближається до Сонця, привернула увагу астрономів, насамперед, через своє походження. Вважається, що вона належить до групи комет, які іноді стають дуже яскравими і їх добре видно в небі Землі. C/2026 A1 (MAPS) може стати однією з найяскравіших комет за останні роки, і можливо, її навіть вийде побачити неозброєним оком на початку квітня, якщо вона переживе зустріч із Сонцем, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нову комету C/2026 A1 (MAPS) виявили 13 січня 2026 року за допомогою телескопа в обсерваторії AMACS1 в Чилі. Спочатку комета виглядала дуже тьмяною, але вчені вважають, що її яскравість збільшиться в міру наближення до Сонця.

Відео дня

Астрономи з'ясували, що C/2026 A1 (MAPS) належить до групи комет, відомих як навколосонячні комети Крейца. Вважається, що зараз навколо Сонця обертаються тисячі таких комет різного розміру, які ще кілька тисяч років тому являли собою одну величезну комету, що розпалася на частини. Багато з комет Крейца після наближення до Сонця на максимально близьку відстань випаровуються під впливом випромінювання і тепла нашої зірки. Але деякі виживають і продовжують свій рух Сонячною системою.

До групи навколосонячних комет Крейца входять кілька комет, які були особливо яскравими і їх можна було спостерігати навіть неозброєним оком із Землі в минулому. І не тільки вночі, а й удень.

Наприклад, такою кометою була C/1965 S1 (Ікея-Секі), яка 1965 року стала такою ж яскравою, як повний Місяць, і її легко можна було бачити неозброєним оком не тільки вночі, а й удень. А 2011 року C/2011 W3 (Лавджоя) була такою ж яскравою як Венера.

Нова комета C/2026 A1 (MAPS), яка наразі наближається до Сонця, привернула увагу астрономів, насамперед, через своє походження Фото: space.com

Астрономи вважають, що нова комета C/2026 A1 (MAPS) може стати такою ж яскравою і її можна буде побачити неозброєним оком на початку квітня після заходу Сонця. Можливо, вона стане такою яскравою, що її буде навіть видно вдень. Але вчені не можуть сказати точно, чи переживе ця комета близьку зустріч із Сонцем, яка відбудеться 4 квітня. Цього дня комета C/2026 A1 (MAPS) перебуватиме на відстані приблизно 120 000 км від Сонця, що дуже близько за космічними мірками. Величезна температура і випромінювання зірки можуть призвести до того, що ця комета розпадеться на частини і ми її ніколи більше не побачимо. Але якщо вона переживе зустріч із Сонцем, на нас може очікувати вражаюче видовище протягом приблизно тижня після 4 квітня.

У будь-якому разі комета C/2026 A1 (MAPS) вже увійшла в історію. Її було виявлено на відстані приблизно 300 000 млн км від Сонця, тобто вона перебувала далі від Сонця, ніж будь-яка з раніше виявлених навколосонячних комет.

Астрономи вважають, що в середині березня можна буде вже зрозуміти, як поводитиметься комета на початку квітня, і чи зможе вона пережити близьку зустріч із Сонцем. Також буде зрозуміліше, наскільки яскравою може стати комета у квітні, якщо вона виживе.

Навіть якщо C/2026 A1 (MAPS) не влаштує яскраве видовище в небі Землі, все одно буде отримано її фотографії, зроблені різними космічним апаратами, коли вона наблизиться до Сонця на максимально близьку відстань.

Як уже писав Фокус, наприкінці квітня комету C/2025 R3 (PanSTARRS) можна буде побачити в бінокль, але також існує ймовірність, що її можна буде спостерігати і неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували справжній розмір міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS. З'явилося припущення, що таких об'єктів у Сонячній системі трильйони.