Комета C/2026 A1 будет видна в небе даже днем: астрономы рассказали, когда смотреть вверх (фото)

Астрономы обнаружили новую комету, которая может быть уничтожена во время близкой встречи с Солнцем в начале апреля. Но если она выживет, что может оказаться одной из самых ярких комет в небе за последние годы.

Новая комета C/2026 A1 (MAPS), которая сейчас приближается к Солнцу, привлекла внимание астрономов, прежде всего, из-за своего происхождения. Считается, что она принадлежит к группе комет, которые иногда становятся очень яркими и их хорошо видно в небе Земли. C/2026 A1 (MAPS) может стать одной и самых ярких комет за последние годы, и возможно, ее даже получится увидеть невооруженным глазом в начале апреля, если она переживет встречу с Солнцем, пишет Space.

Новую комету C/2026 A1 (MAPS) обнаружили 13 января 2026 года с помощью телескопа в обсерватории AMACS1 в Чили. Изначально комета выглядела очень тусклой, но ученые считают, что ее яркость увеличится по мере приближения к Солнцу.

Астрономы выяснили, что C/2026 A1 (MAPS) принадлежит к группе комет, известных как околосолнечные кометы Крейца. Считается, что сейчас вокруг Солнца вращаются тысячи таких комет разного размера, которые еще пару тысяч лет назад представляли собой одну огромную комету, которая распалась на части. Многие из комет Крейца после приближения к Солнцу на максимально близкое расстояние испаряются под влиянием излучения и тепла нашей звезды. Но некоторые выживают и продолжают своей движение по Солнечной системе.

В группу околосолнечных комет Крейца входят несколько комет, которые были особенно яркими и их можно было наблюдать даже невооруженным глазом с Земли в прошлом. И не только ночью, но и днем.

Например, такой кометой была C/1965 S1 (Икея-Секи), которая в 1965 году стала такой же яркой, как полная Луна, и была легко видна невооруженным глазом не только ночью, но и днем. А в 2011 году C/2011 W3 (Лавджоя) была такой же яркой как Венера.

Астрономы считают, что новая комета C/2026 A1 (MAPS) может стать такой же яркой и ее можно будет увидеть невооруженным глазом в начале апреле после захода Солнца. Возможно, она станет такой яркой, что будет даже видна днем. Но ученые не могут сказать точно, переживет ли эта комета близкую встречу с Солнцем, которая произойдет 4 апреля. В этот день комета C/2026 A1 (MAPS) будет находится на расстоянии примерно 120 000 км от Солнца, что очень близко по космическим меркам. Огромная температура и излучение звезды могут привести к тому, что эта комета распадется на части и мы ее никогда больше не увидим. Но если она переживет встречу с Солнцем, но нас может ожидать впечатляющее зрелище в течение примерно недели после 4 апреля.

В любом случае комета C/2026 A1 (MAPS) уже вошла в историю. Она была обнаружена на расстоянии примерно 300 000 млн км от Солнца, то есть она находилась дальше от Солнца, чем любая из ранее обнаруженных околосолнечных комет.

Астрономы считают, что в середине марта можно будет уже понять, как будет вести себя комета в начале апреля, и сможет ли она пережить близкую встречу с Солнцем. Также будет более понятно, насколько яркой может стать комета в апреле, если она выживет.

Даже если C/2026 A1 (MAPS) не устроит яркое зрелище в небе Земли, все равно будут получены ее фотографии, сделанные разными космическим аппаратами, когда она приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние.

