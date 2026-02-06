На Землю прилетел черный камень с Марса: в нем нашли то, чего не существует на планете (фото)

С помощью нейтронного сканирования ученые изучили один и самых известных марсианских метеоритов “Черная красавица”. Оказалось, что он содержит больше воды, чем предполагалось. Этот метеорит доказывает, что Марс в прошлом имел много воды на поверхности.

Ученые обнаружили большое количество древней воды в составе одного из старейших и самых известных метеоритов, прилетевших на Землю с Марса. Удивительное открытие, сделанное с помощью нейтронного сканирования, добавляет доказательств тому, что на Красной планете была жидкая вода на поверхности. Возможно, эта вода могла создать условия для процветания марсианской жизни. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Метеорит NWA 7034, более известный как "Черная красавица", представляет собой черный камень весом примерно 320 грамм. Его обнаружили в 2011 году в Сахаре, но неизвестно, когда он упал на Землю.

Считается, что этот метеорит был выброшен с поверхности Марса примерно 10 миллионов лет назад во время удара астероида. Но камень состоит из вещества, возраст которого оценивается как минимум в 4,4 миллиарда лет. Таким образом NWA 7034 является самым старым марсианским метеоритом, обнаруженным на Земле.

Прошлые исследования показали, что "Черная красавица" содержит древнюю воду. Но до сих пор ученым приходилось отламывать куски от метеорита, чтобы должным образом изучить заключенную в нем воду, что ограничивало их возможности.

Авторы нового исследования использовали для сканирования метеорита без его разрушения нейтронную компьютерную томографию (КТ). Она использует нейтроны вместо рентгеновских лучей (как обычная КТ для сканирования, например, тела человека) для сканирования исследуемого объекта. Этот метод сканирования позволяет лучше увидеть материалы, содержащиеся в метеорите и самое главное, лучше обнаружить водород — один из ключевых компонентов воды.

Ученые обнаружили, что вода составляет около 0,6% массы марсианского метеорита, что соответствует кусочку породы размером примерно с человеческий ноготь. Это может показаться не так уж много, но это гораздо больше, чем предполагалось ранее.

Большая часть этой воды заключена в крошечных фрагментах богатого водородом оксигидроксида железа (FeHO2), который похож на основной компонент ржавчины и образуется при реакции железа с водой под высоким давлением.

Такое большое количество воды в метеорите удивляет, ведь сейчас на Марсе очень мало воды. Но это открытие указывает на то, что на Красной планете в прошлом было много жидкой воды на поверхности, как показывают и другие исследования.

Современный сухой Марс еще 2-3 миллиарда лет назад был водным миром, как считают ученые. там были океаны, моря, реки и озера. И такая среда могла поддерживать внеземную жизнь. Но большая часть этой воды исчезла, хотя часть ее сохранилась в виде льда в полярных регионах Марса, а также под поверхностью.

