В феврале 2026 года шесть планет Солнечной системы соберутся на парад: когда и куда смотреть

Очень редко можно увидеть, как сразу шесть планет Солнечной системы выстраиваются в ряд на ночном небе. Но именно такое редкое зрелище можно будет наблюдать совсем скоро.

Любителей космоса ждет настоящий сюрприз в конце февраля. Сразу шесть планет Солнечной системы будут видны близко друг к другу на ночном небе. Небесное зрелище достигнет своего апогея 28 февраля, хотя в его можно будет наблюдать и за несколько дней до этого. Это явление, известное как парад планет или выравнивание планет, происходит, когда одновременно можно увидеть не менее четырех или пяти планет, выстроившихся в ряд. Но в конце февраля у любителей космоса будет возможность увидеть одновременно Меркурий, Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, пишет The Guardian.

Почему происходит парад планет?

Это явление происходит потому, что планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоской плоскости, известной как плоскость эклиптики. Хотя каждая планета движется с разной скоростью и на разном расстоянии, иногда с Земли кажется, что несколько из них выстроились в один ряд. Это выравнивание планет является визуальным эффектом, поскольку в реальности планеты находятся на расстоянии от миллионов до миллиардов километров друг от друга.

Был ли раньше такой же редкий парад планет?

27 февраля 2025 года семь планет, включая Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, выстроились в ряд во время очень редкого парада планет, который не повторится до 2040 года.

По словам астрономов, чаще можно наблюдать парад планет, во время которого от трех до пяти планет Солнечной системы кажется выстроились в ряд. Но парад планет, в котором выстроились в ряд шесть или семь планет случается намного реже.

Какие планеты можно увидеть невооруженным глазом?

Ученые говорят, что на самом деле этот парад планет можно будет наблюдать уже с 14-15 февраля, хотя не все шесть планет в этом случае будут выстроены в ряд. Поэтому 28 февраля является ключевой датой, когда можно увидеть все шесть планет, которые будут находиться максимально близко друг к другу.

При этом четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом: Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп, ведь эти планеты находятся очень далеко. Меркурий может находиться очень низко над горизонтом, поэтому его может быть будет сложно заметить.

Когда лучше всего наблюдать парад планет?

По словам ученых, лучше всего наблюдать за парадом планет 28 февраля через 30 минут после захода Солнца. Нужно смотреть на западный горизонт, где планеты будут находиться достаточно низко над ним. Для того, чтобы планета была видна невооруженным глазом она должна находится как минимум на несколько градусов выше горизонта, а лучше – на 10 градусов или выше. Это связано с тем, что планеты трудно заметить поскольку их свет рассеивается и поглощается атмосферой Земли.

В то же время в разных регионах Земли можно будет наблюдать редкий парад шести планет за несколько дней до 28 февраля и через несколько дней после этой даты.

