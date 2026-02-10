У лютому 2026 року шість планет Сонячної системи зберуться на парад: коли і куди дивитися

Дуже рідко можна побачити, як одразу шість планет Сонячної системи шикуються в ряд на нічному небі. Але саме таке рідкісне видовище можна буде спостерігати зовсім скоро.

На любителів космосу чекає справжній сюрприз наприкінці лютого. Відразу шість планет Сонячної системи буде видно близько одна до одної на нічному небі. Небесне видовище досягне свого апогею 28 лютого, хоча його можна буде спостерігати і за кілька днів до цього. Це явище, відоме як парад планет або вирівнювання планет, відбувається, коли одночасно можна побачити щонайменше чотири або п'ять планет, що вишикувалися в ряд. Але наприкінці лютого у любителів космосу буде можливість побачити одночасно Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, пише The Guardian.

Чому відбувається парад планет?

Це явище відбувається тому, що планети обертаються навколо Сонця приблизно в одній плоскій площині, відомій як площина екліптики. Хоча кожна планета рухається з різною швидкістю і на різній відстані, іноді із Землі здається, що кілька з них вишикувалися в один ряд. Це вирівнювання планет є візуальним ефектом, оскільки в реальності планети перебувають на відстані від мільйонів до мільярдів кілометрів одна від одної.

Чи був раніше такий же рідкісний парад планет?

27 лютого 2025 року сім планет, включно з Меркурієм, Венерою, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном і Нептуном, вишикувалися в ряд під час дуже рідкісного параду планет, який не повториться до 2040 року.

За словами астрономів, частіше можна спостерігати парад планет, під час якого від трьох до п'яти планет Сонячної системи здається вишикувалися в ряд. Але парад планет, під час якого вишикувалися в ряд шість або сім планет трапляється набагато рідше.

Які планети можна побачити неозброєним оком?

Науковці кажуть, що насправді цей парад планет можна буде спостерігати вже з 14-15 лютого, хоча не всі шість планет у цьому випадку будуть вишикувані в ряд. Тому 28 лютого є ключовою датою, коли можна побачити всі шість планет, які перебуватимуть максимально близько одна до одної.

При цьому чотири планети можна буде побачити неозброєним оком: Меркурій, Венеру, Марс і Юпітер. Для спостереження Урана і Нептуна знадобиться бінокль або телескоп, адже ці планети розташовані дуже далеко. Меркурій може перебувати дуже низько над горизонтом, тому його може бути буде складно помітити.

Коли найкраще спостерігати парад планет?

За словами вчених, найкраще спостерігати за парадом планет 28 лютого через 30 хвилин після заходу Сонця. Потрібно дивитися на західний горизонт, де планети перебуватимуть досить низько над ним. Для того, щоб планету було видно неозброєним оком, вона має перебувати щонайменше на кілька градусів вище від горизонту, а краще — на 10 градусів або вище. Це пов'язано з тим, що планети важко помітити, оскільки їхнє світло розсіюється і поглинається атмосферою Землі.

Водночас у різних регіонах Землі можна буде спостерігати рідкісний парад шести планет за кілька днів до 28 лютого і через кілька днів після цієї дати.

