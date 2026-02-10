Амінокислоти в астероїді Бенну: на околицях Сонячної системи сталося неможливе

Вчені з'ясували, що найважливіші будівельні блоки життя можуть утворитися в зовсім інших умовах, ніж передбачалося.

Результати дослідження змінюють уявлення вчених про те, яким чином відбувається створення будівельних блоків життя в космосі. Вчені дійшли висновку, що для утворення амінокислот, виявлених у зразках астероїда Бенну, не була потрібна тепла рідка вода. Раніше вважалося, що це необхідна умова. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, амінокислоти зіграли найважливішу роль у зародженні життя на Землі. Вважається, що життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, почалося саме з цих будівельних блоків.

Амінокислоти раніше було виявлено у зразках астероїда Бенну, доставлених на Землю апаратом OSIRIS-REx 2023 року. Як ці амінокислоти, молекули, що створюють білки і пептиди в ДНК, утворилися в космосі, залишалося загадкою. Тепер же вчені з'ясували, що вони могли виникнути в холодному, сповненому космічною радіацією середовищі на околицях Сонячної системи близько 4,6 мільярдів років тому.

За словами вчених, це відкриття показує, що деякі амінокислоти утворилися в космосі інакше, ніж вважалося, і це дослідження змінює розуміння їхнього походження. Якщо раніше вважалося, що для утворення таких амінокислот необхідна тепла рідка вода, то результати дослідження показують, що будівельні блоки життя в космосі можуть бути створені в різних умовах.

Вчені зосередили свою увагу на вивченні гліцину, найпростішої амінокислоти, що слугує одним з основних будівельних блоків життя, яку було виявлено у складі Бенну.

Вивчений зразок астероїда Бенну Фото: phys.org

Амінокислоти з'єднуються разом, утворюючи білки, які виконують майже всі біологічні функції: від побудови клітин до запуску хімічних реакцій. Виявлення гліцину в складі астероїдів або комет припускає, що деякі з основних компонентів життя могли утворитися в космосі і бути доставлені на Землю.

Раніше основною гіпотезою утворення гліцину був синтез, під час якого ціаністий водень, аміак і альдегіди вступають у реакцію в присутності теплої рідкої води. Але результати дослідження показують, що гліцин у зразках астероїда Бенну виник у замерзлому льоду, який зазнав впливу радіації в зовнішній частині Сонячної системи на самому початку її існування.

Це відкриття підтверджує ідею про те, що основні компоненти життя могли утворитися в напрочуд суворих умовах, перш ніж потрапити на Землю, що дало початок зародженню життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Якщо будівельні блоки життя можуть утворюватися в холодному радіоактивному середовищі, то Всесвіт може бути більш наповненим життям, ніж можна собі уявити.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли доказ того, що Марс у минулому міг бути населеною планетою.

Також Фокус писав про те, що в лютому 2026 року шість планет Сонячної системи зберуться на парад. Дуже рідко можна побачити, як відразу шість планет шикуються в ряд на нічному небі. Але саме таке рідкісне видовище можна буде спостерігати зовсім скоро.