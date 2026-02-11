"Огненное кольцо": солнечное затмение в феврале смогут увидеть лишь некоторые люди на Земле

17 февраля 2026 года Луна закроет собой Солнце таким образом, что возникнет кольцевое солнечное затмение. Полностью увидеть его смогут всего несколько десятков человек и для этого есть причина.

Во вторник, 17 февраля появится первое в 2026 году солнечное затмение. Это будет кольцевое солнечное затмение, которое полностью увидят только ученые в Антарктиде и миллионы пингвинов, живущих на ледяном континенте, пишет Space.

Луна в 400 раз меньше Солнца, которое, в среднем, находится в 400 раз дальше от нашей планеты, чем Луна. Но тем не менее оба небесных объекта кажутся одинакового размера на нашем небе. Из-за этого люди на Земле могут наблюдать солнечное затмение.

Это явление происходит, когда Луна закрывает собой полностью или частично диск Солнца и таким образом блокирует свет звезды. Некоторые затмения происходят, когда Луна находится дальше от Земли на своей эллиптической орбите, создавая условия для впечатляющего кольцевого солнечного затмения. Во время этого события, Луна закрывает собой Солнце таким образом, что остается лишь круглая полоса света по краям нашей звезды. Это еще называют "огненным кольцом".

Именно такое кольцевое солнечное затмение произойдет 17 февраля 2026 года, но полностью его можно будет увидеть только в небе над Антарктидой. Пик кольцевого солнечного затмения наступит в 14:12 по Киеву, и продлится всего 1 минуту и 52 секунды.

На самом деле в полной мере насладится кольцевым солнечным затмением смогут только несколько десятков ученых, которые находятся на французско-итальянской антарктической станции "Конкордия" и российской станции "Мирный". Конечно же это событие также увидят миллионы пингвинов, живущих в Антарктиде.

Поэтому большинство жителей Земли не смогут увидеть кольцевое солнечное затмение. И все же жители южной части Южной Америки, юго-восточной Африки и некоторых островов в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах могут некоторое время наблюдать частичное солнечное затмение. В это время Луна закроет собой лишь часть Солнца, создавая "солнечный полумесяц".

