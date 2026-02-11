"Вогняне кільце": сонячне затемнення в лютому зможуть побачити лише деякі люди на Землі

17 лютого 2026 року Місяць закриє собою Сонце таким чином, що виникне кільцеве сонячне затемнення. Повністю побачити його зможуть лише кілька десятків людей і для цього є причина.

У вівторок, 17 лютого з'явиться перше у 2026 році сонячне затемнення. Це буде кільцеве сонячне затемнення, яке повністю побачать тільки вчені в Антарктиді та мільйони пінгвінів, які живуть на крижаному континенті, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місяць у 400 разів менший за Сонце, яке, в середньому, розташоване в 400 разів далі від нашої планети, ніж Місяць. Але проте обидва небесні об'єкти здаються однакового розміру на нашому небі. Через це люди на Землі можуть спостерігати сонячне затемнення.

Це явище відбувається, коли Місяць закриває собою повністю або частково диск Сонця і таким чином блокує світло зірки. Деякі затемнення відбуваються, коли Місяць перебуває далі від Землі на своїй еліптичній орбіті, створюючи умови для вражаючого кільцевого сонячного затемнення. Під час цієї події, Місяць закриває собою Сонце таким чином, що залишається лише кругла смуга світла по краях нашої зірки. Це ще називають "вогняним кільцем".

Саме таке кільцеве сонячне затемнення відбудеться 17 лютого 2026 року, але повністю його можна буде побачити тільки в небі над Антарктидою. Пік кільцевого сонячного затемнення настане о 14:12 за Києвом, і триватиме лише 1 хвилину і 52 секунди.

Шлях кільцевого сонячного замтіння 17 лютого 2026 року Фото: space.com

Насправді повною мірою насолодитися кільцевим сонячним затемненням зможуть тільки кілька десятків учених, які перебувають на французько-італійській антарктичній станції "Конкордія" і російській станції "Мирний". Звичайно ж цю подію також побачать мільйони пінгвінів, що живуть в Антарктиді.

Тому більшість жителів Землі не зможуть побачити кільцеве сонячне затемнення. І все ж жителі південної частини Південної Америки, південно-східної Африки та деяких островів у Тихому, Атлантичному та Індійському океанах можуть деякий час спостерігати часткове сонячне затемнення. У цей час Місяць закриє собою лише частину Сонця, створюючи "сонячний півмісяць".

Фокус уже писав про те, який вигляд мало останнє у 2025 році сонячне затемнення.

Також Фокус писав про те, що у фізиків є теорії про те, що було до Великого вибуху, який став початком нашого Всесвіту.

Ще Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що 50 років тому апарат NASA все ж таки виявив життя на Марсі.