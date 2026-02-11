Початок Всесвіту: що було до Великого вибуху, у фізиків є теорії

Фізики не можуть отримати доступ до того, що існувало до появи часу і простору, але у них є припущення, які вони намагаються перевірити.

Вважається, що наш Всесвіт виник приблизно 13,8 млрд років тому і почався він із Великого вибуху. Він не був вибухом у традиційному розумінні, але, тим не менш, Великий вибух став початком існування простору і часу, а також умов, що дали змогу з'явитися частинкам, атомам і молекулам. Це призвело до появи зірок, планет і в кінцевому підсумку життя. Але складно собі уявити, що до Великого вибуху не було нічого. Тому фізики намагаються зрозуміти, що ж було до Великого вибуху. Існує три популярні теорії, які вчені намагаються перевірити, пише Scientific American.

Теорія про відсутність кордонів

У 80-х роках минулого століття фізик Стівен Гокінг і деякі інші фізики вирішили виключити первісне джерело Всесвіту, тобто його початок. Замість цього вони створили модель Всесвіту, названу теорією відсутності кордонів. Вони припустили, що час і простір утворюють замкнуту, округлу поверхню: чотиривимірну півкулю простору-часу.

Уявіть Всесвіт як кулю Землі. Великий вибух — це Північний полюс. У цьому випадку немає нічого до Великого вибуху, адже немає нічого північніше Північного полюса.

Ця теорія користується значною підтримкою серед науковців і викликає інтерес досі. Деякі фізики вважають, що саме ця модель може пояснити, що було до Великого вибуху і чи було щось взагалі.

Теорія про циклічний Всесвіт

Згідно з сучасними уявленнями про Всесвіт, після Великого вибуху Великого вибуху простір-час дуже швидко розширювався протягом дуже короткого періоду часу. Цей період називається космічна інфляція. Сценарій інфляції покликаний пояснити, чому Всесвіт виглядає плоским і схожим у всіх місцях, куди можуть дивитися наші телескопи.

Але деякі фізики сумніваються в цій теорії, адже вона потребує постійного коригування, щоб залишатися узгодженою з нашими спостереженнями за космосом.

Тому з'явилася теорія про циклічний Всесвіт, який спочатку дуже сильно розширюється, а потім дуже сильно стискається. Згідно з теорією, Всесвіт стискається не повільно до дуже малої частки свого розміру, а потім знову починається розширення. Якщо зараз відбувається стиснення, то це може пояснити чому космос здається плоским і однаковим у всіх напрямках.

При цьому, згідно з цією теорією, те, що виглядає як Великий вибух, насправді ним не є. Це швидкий перехід між стисненням і розширенням Всесвіту, а тому це не вибух, а відскік.

При цьому прихильники цієї ідеї вважають, що в спостережуваному Всесвіті можуть існувати об'єкти, наприклад, чорні діри, які існували до відскоку. Тобто по суті до появи сучасного Всесвіту. Ці об'єкти можуть зберігати інформацію про те, що було до початку цього Всесвіту.

Дзеркальний Всесвіт

Ще одна теорія фізиків передбачає, що існує Всесвіт після Великого вибуху і Всесвіт до Великого вибуху. І вони є свого роду дзеркальними копіями один одного.

Ця теорія передбачає, що два Всесвіти стикаються в одній точці, яку ми вважаємо Великим вибухом. При цьому час рухається від Великого вибуху в обох напрямках. У нашому Всесвіті він рухається вперед, а в дзеркальному Всесвіті — назад.

Те, що сталося до Великого вибуху, є відображеною протилежністю тому, що сталося після нього. І це стосується не тільки часу, а й матерії, а також простору.

Перевірка теорій

Фізики намагаються перевірити вищеописані найбільш популярні теорії про те, що було до Великого вибуху, але це є надзвичайно складним процесом.

Тому деякі вчені вважають, що секрет того, що було до Великого вибуху залишиться назавжди нерозкритим. Можливо, Великий вибух все ж був істинним початком і до нього нічого не було. Скептики кажуть, що рівень розвитку науки недостатньо високий, щоб дозволити зробити будь-які тверді експериментальні або спостережні висновки на основі будь-якої з вищеописаних теорій.

