Начало Вселенной: что было до Большого взрыва, у физиков есть теории

Физики не могут получить доступ к тому, что существовало до появления времени и пространства, но у них есть предположения, которые они пытаются проверить.

Считается, что наша Вселенная возникла примерно 13,8 млрд лет назад и началась она с Большого взрыва. Он не был взрывом в традиционном смысле, но тем не менее Большой взрыв стал началом существования пространства и времени, а также условий, позволивших появиться частицам, атомам и молекулам. Это привело к появлению звезд планет и в конечном итоге жизни. Но сложно себе представить, что до Большого взрыва не было ничего. Поэтому физики пытаются понять, что же было до Большого взрыва. Существует три популярные теории, которые ученые пытаются проверить, пишет Scientific American.

Теория об отсутствии границ

В 80-х годах прошлого века физик Стивен Хокинг и некоторые другие физики решили исключить первоначальный источник Вселенной, то есть ее начало. Вместо этого они создали модель Вселенной, названную теорией отсутствия границ. Они предположили, что время и пространство образуют замкнутую, округлую поверхность: четырехмерное полушарие пространства-времени.

Представьте Вселенную как шар Земли. Большой взрыв — это Северный полюс. В данном случае нет ничего до Большого взрыва, ведь нет ничего севернее Северного полюса.

Эта теория пользуется значительной поддержкой среди ученых и вызывает интерес до сих пор. Некоторые физики считают, что именно эта модель может объяснить, что было до Большого взрыва и было ли что-то вообще.

Теория о цикличной Вселенной

Согласно современным представлениям о Вселенной, после Большого взрыва Большого взрыва пространство-время очень быстро расширялось в течение очень короткого периода времени. Этот период называется космическая инфляция. Сценарий инфляции призван объяснить, почему Вселенная выглядит плоской и похожей во всех местах, куда могут смотреть наши телескопы.

Но некоторые физики сомневаются в этой теории, ведь она требует постоянной корректировки, чтобы оставаться согласованной с нашими наблюдениями за космосом.

Поэтому появилась теория о цикличной Вселенной, которая сначала очень сильно расширяется, а затем очень сильно сжимается. Согласно теории, Вселенная сжимается не медленно до очень малой доли своего размера, а затем снова начинается расширение. Если сейчас происходит сжатие, то это может объяснить почему космос кажется плоским и одинаковым во всех направлениях.

При этом, согласно этой теории, то, что выглядит как Большой взрыв, на самом деле им не является. Это быстрый переход между сжатием и расширением Вселенной, а потому это не взрыв, а отскок.

При этом приверженцы данной идеи считают, что в наблюдаемой Вселенной могут существовать объекты, например, черные дыры, которые существовали до отскока. То есть по сути до появления современной Вселенной. Эти объекты могут хранить информацию о том, что было до начала этой Вселенной.

Зеркальная Вселенная

Еще одна теория физиков предполагает, что существует Вселенная после Большого взрыва и Вселенная до Большого взрыва. И они являются своего рода зеркальными копиями друг друга.

Эта теория предполагает, что две Вселенные соприкасаются в одной точке, которую мы считаем Большим взрывом. При этом время движется от Большого взрыва в обоих направлениях. В нашей Вселенной оно движется вперед, а в зеркальной Вселенной – назад.

То, что произошло до Большого взрыва, является отраженной противоположностью тому, что произошло после него. И это касается не только времени, но и материи, а также пространства.

Проверка теорий

Физики пытаются проверить вышеописанные наиболее популярные теории о том, что было до Большого взрыва, но это является чрезвычайно сложным процессом.

Поэтому некоторое ученые считают, что секрет того, что было до Большого взрыва останется навсегда нераскрытым. Возможно, Большой взрыв все же был истинным началом и до него ничего не было. Скептики говорят, что уровень развития науки недостаточно высок, чтобы позволить сделать какие-либо твердые экспериментальные или наблюдательные выводы на основе любой из вышеописанных теорий.

