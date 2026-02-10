Проект "Вестфорд": военные CША создавали искусственную ионосферу и кольцо вокруг Земли

46 скоплений космического мусора, оставшиеся после проекта “Вестфорд”, который не показал свою эффективность, до сих пор находятся на околоземной орбите.

В 1961 году американские военные и ученые из Массачусетского технологического института объединили усилия для создания одного из самых масштабных скоплений космического мусора на орбите. Хотя изначально они собирались создать новую систему надежной военной связи. До сих пор обломки космического мусора, оставшиеся после проекта "Вестфорд", вращаются вокруг Земли, пишет IFLScience.

Во время холодной войны возможности США и CCCР в области передачи сообщений на большие расстояния были весьма ограничены. Американские военные могли обмениться сообщениями по всему миру с помощью подводных кабелей или же с помощью радиоволн, которое отражались от ионосферы, верхнего слоя атмосферы Земли.

Но подводные кабели можно было перерезать, а связь через ионосферу считалась в США не очень надежной, ведь СССР мог произвести ядерный взрыв на низкой околоземной орбите, что могло нарушить военную радиосвязь.

Поэтому американские военные с помощью ученых из Массачусетского технологического института создали проект "Вестфорд" для создания более надежной системы военной связи. Проект предполагал создание собственной ионосферы. Для этого на низкую околоземную орбиту нужно было отправить несколько сотен миллионов медных иголок, которые представляют собой дипольную микроантенну диной почти 2 см. Эти антенны, оказавшись на орбите должны были создать кольцо вокруг Земли и отражать радиосигналы по мере необходимости.

Орбитальная траектория космического мусора от проекта "Вестфорд" (слева) и медные иголки, из которых состоит этот мусор в сравнении с почтовой маркой (справа) Фото: IFLScience

Астрономы сразу же заявили о том, что реализация этого проекта будет мешать наблюдениям за космосом, а также медные иголки могут повредить космические аппараты. Ученые сделали все возможное для того, чтобы медные иголки довольно быстро распадались естественным образом, и ожидалось, что они упадут на Землю в довольно короткие сроки.

С 1961 по 1963 год с помощью трех спутников на низкую околоземную орбиту были отправлены более 400 миллионов дипольных микроантенн. Но только после третьего запуска в 1963 году американские военные смогли создать искусственное медное облако вокруг Земли, образовавшее кольцо вокруг планеты, с помощью которого можно было поддерживать радиосвязь. Но проект оказался не эффективным и в том же году был закрыт. Хотя военные США передавали сообщения некоторое время с помощью новой системы связи.

Хотя большая часть медных иголок упала в атмосферу Земли и сгорела, многие из них объединились в скопления и остались на низкой околоземной орбите. Сейчас вокруг Земли вращается 46 скоплений этого космического мусора.

Хотя проект "Вестфорд" был закрыт у Земли некоторое время существовала искусственная ионосфера, которую можно было использовать для связи, а также кольцо из медных иголок вокруг планеты.

