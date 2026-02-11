50 років тому апарат NASA все ж таки виявив життя на Марсі: що з'ясували вчені (фото)

Автори нового дослідження стверджують, що посадковий апарат NASA 50 років тому зробив історичне відкриття, яке було відкинуто. І для цього в учених є аргументи.

На думку вчених, 1976 року космічний апарат NASA "Вікінг-1", можливо, все-таки виявили докази існування життя на Марсі. Дослідження опубліковано в журналі Astrobiology, пише Space.

"Вікінг-1" увійшов в історію, як перший космічний апарат, що здійснив посадку на поверхню Марса. Це сталося 1976 року. Прилади для виявлення життя показали, що воно може існувати на Марсі. Але з іншого боку, органічні молекули, необхідні для життя, не були виявлені. Тому вчені дійшли висновку, що життя на Марсі немає.

Але автори нового дослідження кажуть, що насправді "Вікінг-1" виявив органічні молекули на Марсі, а це означає, що результати цієї місії були інтерпретовані неправильно.

Прилад для виявлення органічних молекул апарату "Вікінг-1" нагрівав зразки марсіанського ґрунту спочатку до 120 градусів Цельсія, щоб видалити надлишок вуглекислого газу з атмосфери Марса, а потім до 630 градусів Цельсія, щоб випарувати будь-які органічні речовини, присутні в ґрунті, і потім проаналізувати їх за допомогою мас-спектрометра.

Дивно, але мас-спектрометр виявив викид кисню, вуглекислого газу і невелику кількість метилхлориду і метиленхлориду, тоді як замість цього мали бути присутніми органічні молекули, нехай навіть із метеоритів.

Поверхня Марса. Знімок апарату "Вікінг-1" Фото: NASA

Для повної відсутності органічних речовин, як стверджувала команда "Вікінг-1", був потрібен невідомий окислювач. Тим часом, передбачалося, що вуглекислий газ залишився після спостереження в контейнері зі зразком, а метилхлорид вважали земним забрудненням від мийних розчинників, що надходили з чистої кімнати на Землі, де було зібрано прилад.

Проблема з цією інтерпретацією, за словами авторів дослідження, полягає в тому, що метилхлорид — це не мийний розчинник, це газ, який кипить за мінус 24 градусів Цельсія.

Проте команда "Вікінг-1" стверджувала, що окислювач не тільки зруйнував органічні сполуки, а й міг пояснити результати інших нібито позитивних тестів на виявлення життя. Тоді вчені дійшли висновку, що цим загадковим окислювачем був якийсь пероксид, хоча пероксиди ніколи не були виявлені на Марсі.

Поверхня Марса. Знімок апарату "Вікінг-1" Фото: NASA

Але якщо на Марсі є мікробне життя, де ж органічні молекули? Хоча органічні молекули були виявлені на Марсі марсоходами Curiosity і Perseverance, вважається, що більшість із них мають небіологічне походження, наприклад, із метеоритів.

І хоча в апарата "Вікінг-1" був менш чутливий мас-спектрометр, ніж у сучасних марсоходів, це все одно не пояснює, чому він взагалі не виявив органічних речовин. Автори нового дослідження вважають, що відповідь було отримано 2008 року, коли посадковий модуль NASA Phoenix виявив перхлорат на поверхні Марса. Перхлорат також є окислювачем, досить сильним, щоб руйнувати органічні речовини з метеоритів протягом тисячоліть, але недостатньо сильним, щоб бути тим окислювачем, який шукала команда "Вікінг-1" для пояснення результатів дослідження.

Зараз відомо, що органічні сполуки плюс перхлорат утворюють метилхлорид і діоксид вуглецю. Унаслідок реакції утворюється 99% діоксиду вуглецю і 1% метилхлориду, що пояснює викид вуглекислого газу і очищувальний розчинник, який спостерігається під час нагрівання марсіанського зразка до 630 градусів Цельсія. Тому вчені дійшли висновку, що прилад "Вікінг-1" насправді виявив на Марсі органічні молекули, необхідні для життя, через продукти їхнього розкладання.

Учені кажуть, що це означає, що, можливо, апарат NASA 50 років тому все ж таки виявив життя на Червоній планеті. Передбачуване життя на Марсі може бути у вигляді автотрофних бактерій. Вони вдень використовують фотосинтез для виробництва власної їжі, а вночі впадають у сплячку, запасаючи вироблений кисень для використання після пробудження. Це пояснює виділення кисню, виявлене апаратом "Вікінг-1".

Вчені кажуть, що неправильна інтерпретація результатів дослідження "Вікінг-1" призвела до появи офіційної позиції, що 1976 року жодних доказів існування життя на Марсі виявлено не було.

