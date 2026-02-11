На супутнику Юпітера хлюпається мертвий океан: що з ним не так

Супутник Юпітера Європа вважається ідеальним місцем для пошуку позаземного життя, адже там існує величезний підземний океан. Але однієї води недостатньо для існування життя, потрібна ще енергія. А її, ймовірно, не вистачає, вважають учені.

Вчені створили моделювання умов у підземному океані на супутнику Юпітера Європа і дійшли висновку, що енергії на морському дні для існування життя, ймовірно, недостатньо. Це пов'язано з тим, що дно океану, ймовірно, не є активним і це обмежує створення необхідної для підтримки життя енергії. Проте позаземне життя на Європі може існувати, але не на морському дні. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Earth.

Європа — це один із чотирьох головних супутників Юпітера, який трохи менший за Місяць, але є докази, що під крижаною поверхнею цього світу ховається океан, де рідкої води приблизно у 2 рази більше, ніж в океанах на Землі. Існують припущення, що в цьому океані є умови для розвитку позаземного життя, зокрема воно може існувати на морському дні, як це роблять мікроби на Землі.

На нашій планеті рух літосферних плит розколюють кору під океанами і підтримує циркуляцію морської води, змінюючи мінерали та вивільняючи хімічну енергію. Цей процес живить гідротермальні джерела, де гаряча, багата хімічними речовинами вода просочується в океан і підтримує процвітання спільноти мікробів. Але на Європі немає активного руху плит, як показують розрахунки, а значить будь-якому позаземному життю на супутнику Юпітера потрібне інше джерело енергії.

Учені підрахували, що ядро Європи вже мільярди років не виділяє необхідного тепла та енергії, щоб створити тектонічні рухи та геологічні утворення, необхідні для підтримки життя. Тобто в океані немає необхідної внутрішньої енергії. Без неї океан не може наповнюватися хімічними речовинами для підтримки процвітання мікробного життя. Це означає, що, ймовірно, на морському дні на Європі ніякого життя немає.

Вчені також розрахували гравітаційний вплив Юпітера, який може бути досить сильним, щоб підтримувати геологічну активність на Європі. Гравітаційне тяжіння створює приливний нагрів. Але він не настільки сильний, щоб викликати будь-яку значну геологічну активність на дні океану на Європі.

Водночас учені вважають, що деяка геологічна активність може відбуватися прямо під крижаною оболонкою Європи, товщиною приблизно 20 кілометрів. Це означає, що деякі процеси можуть створювати необхідну енергію для підтримки позаземного життя. Якщо воно існує, то у верхній частині підземного океану, максимально близько до крижаної оболонки Європи.

Космічний апарат Europa Clipper, запущений у жовтні 2024 року, зараз перебуває на шляху до Юпітера. Він вийде на орбіту навколо планети у квітні 2030 року і почне дослідження Європи навесні 2031 року. Його прилади зможуть показати, чи є ознаки існування життя в океані на Європі чи ні.

Учені вважають, що найімовірніші джерела хімічної енергії на Європі, необхідні для життя, ховаються в нижній частині крижаної оболонки супутника Юпітера, де відбувається обмін речовин із підземним океаном.

